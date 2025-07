Giulia Salemi: “Alcuni attori non vengono nel mio podcast perché da donna non saprei trattare certi temi”

In un’intervista Giulia Salemi ha parlato del suo dispiacere per il rifiuto di alcuni ospiti nel suo podcast: “Devo ancora dimostrare di poter trattare certi temi solo perché ho capelli e ciglia lunghe, cioè sono una donna”.

Giulia Salemi si racconta in un'intervista. Dalla gravidanza, al rapporto con Pierpaolo Pretelli fino al rammarico della conduttrice per il rifiuto di alcuni attori e cantanti di andare ospiti nel suo podcast: "Ho contattato alcuni attori e cantanti maschi che hanno declinato l'invito: ‘Grazie ma il podcast non è in linea con il nostro talent' hanno detto i manager".

"Alcuni attori e cantanti maschi si rifiutano di venire nel mio podcast"

Giulia Salemi, intervistata dal settimanale Grazia, commenta i successi raggiunti nel suo lavoro: "Sono veramente contenta: è segno che la meritocrazia esiste nel mondo dello spettacolo". Sottolinea di non essere "mai stata aiutata da nessuno": "Mai avuto fidanzati ricchi o famosi. Ho cominciato da zero e ora sono qui". Tra i suoi progetti c'è il podcast Non lo faccio per moda, che in autunno ricomincerà con la terza edizione. Salemi, però, ha un rammarico a riguardo:

La consapevolezza che le donne devono faticare il doppio per essere prese sul serio. Ho contattato alcuni attori e cantanti maschi che hanno declinato l'invito: ‘Grazie ma il podcast non è in linea con il nostro talent' hanno detto i manager. Ci sono alcuni podcast tenuti da uomini in Italia dove vanno ancora tutti, io invece devo ancora dimostrare di poter trattare certi temi solo perché ho capelli e ciglia lunghe, cioè sono una donna. Eppure so trattare argomenti maschili: la puntata con Giuseppe Cruciani è stata una delle più belle.

La gravidanza ha modificato il rapporto di Giulia Salemi con il suo corpo: "In passato non mi piaceva, mi sembrava goffo. Ero insicura". Adesso, invece: "Ho un approccio più soft sull'aspetto estetico perché sono cambiate le mie priorità, anche se adoro ancora il make up". L'arrivo di Kian non ha destabilizzato il rapporto tra lei e Pierpaolo Pretelli, appena tornato dall'Honduras dove per tre mesi è stato inviato de L'Isola dei Famosi: "La sfida di convivenza come neo-genitori inizia effettivamente solo ora".

Giulia Salemi: "Non siamo riusciti a far arrivare in Italia i nostri parenti iraniani"

Giulia Salemi conferma di non aver mai avuto delle amiche che potesse reputare tali: "Non sono mai riuscita a legare in modo profondo con nessuna ragazza: ci dev'essere un tassello che manca e non so quale". A Milano, però, ha scoperto "la vera amicizia": "Ma non con le donne, con due uomini. I miei migliori amici sono gay: forse il segreto è che custodiscono la parte migliore di una femmina e di un maschio contemporaneamente".

Avendo vissuto a Teheran in gioventù, Salemi ha un legame profondo con l'Iran, dove abitano ancora alcuni suoi familiari. Non sorprende quindi che sui social avesse espresso forte angoscia per la guerra in Medio Oriente. Nell'intervista, ha parlato della sua reazione ai bombardamenti: