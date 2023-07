Gigi Marzullo: “L’intervista che sogno? Obama. Perché ho sposato Antonella De Iulis dopo 20 anni” Alla viglia dei suoi 70 anni, Gigi Marzullo si racconta: dall’amore con la moglie Antonella De Iulis alla carriera in tv, passando per le interviste che negli anni gli sono rimaste più nel cuore.

A cura di Elisabetta Murina

Alla viglia dei suoi 70 anni, Gigi Marzullo si racconta in un'intervista al Corriere della Sera. Il giornalista e personaggio televisivo ha parlato della moglie Antonella De Iulis, della sua carriera in tv e svelato alcuni aneddoti professionali, come l'intervista che più l'ha commosso.

L'infanzia e gli esordi di Gigi Marzullo

Nato ad Avellino da genitori entrambi insegnanti, Gigi Marzullo avrebbe voluto fare l'attore. "Avrei voluto fare Robert De Niro accanto a Meryl Streep. Quando ero studente, andavo al cinema tutti i giorni alle due del pomeriggio e poi facevo il giro delle mie compagne benestanti per avere le traduzioni delle versioni", ha raccontato a proposito degli anni dell'adolescenza.

Poi l'arrivo in televisione, alla Rai, con il ruolo da annunciatore. Senza l'aiuto di Ciriaco De Mita, contrariamente a quanto si crede: "Neanche lo conoscevo quanto ho cominciato a fare l'annunciatore. Dopo sono diventato consulente, programmista e regista. Percorso regolare. Poi gli avranno chiesto se gli ero simpatico. Però non sono mai andato a un telegiornale". Il programma a cui è più affezionato è A Mezzanotte e dintorni e Sottovoce.

Le interviste di Gigi Marzullo

Tra i vari personaggi che Gigi Marzullo ha intervistato nel corso della sua carriera, ce ne sono alcuni che gli sono rimasti particolarmente nel cuore. Ad averlo commosso è stata Glenn Ford che "disse che il mio vero lavoro era quello di psichiatra". A sorprenderlo invece Richard Gere che "quanto mi vide si mise a giocare con me con la sua sciarpa". Il suo sogno nel cassetto è intervistare Obama e, confessa, "quando Fazio c'è riuscito ero invidiosissimo".

L'amore con Antonella De Iulis

Per quanto riguarda la vita privata, Gigi Marzullo si è sposato nel 2018 con Antonella De Iulis. Un grande passo che arriva dopo 20 anni di fidanzamento, ma che è stato particolarmente sentito: