Francesca Fagnani su Enrico Mentana: “Nessun colpo di fulmine, ha dovuto corteggiarmi a lungo” Francesca Fagnani si racconta in un’intervista tra il successo di Belve e la sua vita sentimentale. Da anni, la conduttrice sta con il direttore di Tg La7 Enrico Mentana: “Con lui non c’è stato un colpo di fulmine, mi ha corteggiata a lungo. Certe persone ti crescono dentro”

A cura di Sara Leombruno

Francesca Fagnani è una delle conduttrici più chiacchierate del momento: il suo programma Belve, in onda su Rai 2 da martedì 26 settembre, ha ottenuto al primo appuntamento il 10% di share con le interviste esclusive a Stefano De Martino, Fabrizio Corona, Arisa. La giornalista, divenuta celebre per la capacità di "mettere sotto torchio" i suoi ospiti facendo trasparire i loro aspetti meno conosciuti, si è raccontata in un'intervista al settimanale Oggi, svelando anche alcuni retroscena sulla sua relazione con Enrico Mentana.

La storia con Enrico Mentana

Francesca Fagnani e direttore di Tg La7 fanno coppia fissa da anni e si sono conosciuti grazie ad alcune amicizie in comune: "Ci siamo innamorati come si innamorano tutti. Mi ha dovuto corteggiare molto a lungo, almeno un anno e mezzo. Non sempre c’è il colpo di fulmine, alcune persone ti crescono dentro". Al momento il matrimonio non sembra essere nei loro progetti. A Domenica In, infatti, Mara Venier le ha chiesto: "Quanto ti sposi con Enrico Mentana?". "No, contro Enrico?", ha risposto, non senza difficoltà. A quel punto la conduttrice aveva virato rapidamente su qualcosa di più leggero: "Meglio un weekend con Mentana o con gli adorati cani?". "I cani parlano meno", ha ironizzato la giornalista.

Francesca Fagnani e Enrico Mentana a Cortina durante le ultime vacanze estive

Il sogno di diventare giornalista

Nel 2001 Francesca Fagnani si trovava a New York per un dottorato in filologia e ha assistito al crollo delle Torri Gemelle. Quell'esperienza ebbe su di lei un impatto molto forte: "Da quel momento ho capito che volevo essere una giornalista e non ho mai più cambiato professione", ha spiegato. Al momento sta lavorando ad un libro-inchiesta sulla criminalità organizzata a Roma e nel Lazio che uscirà a marzo, ma la televisione resta una delle priorità: "Mi hanno proposto programmi di intrattenimento, ma non mi interessano. Con Belve facciamo notizia. Persino quando non abbiamo l’intervista: del rifiuto di Elly Schlein ne hanno parlato tutti i quotidiani. E l’hashtag #Belve su TikTok ha circa 300 milioni di visualizzazioni".

La soddisfazione per il successo di Belve

La conduttrice si è poi dedicata al racconto della sua creatura televisiva, Belve, di cui parla come un progetto riuscito al 100%: "È un altro modo di raccontare la realtà. Tirare fuori dalle persone degli aspetti inediti, che riguardano la vita, il carattere. Fare dei ritratti. Mi piace moltissimo". Oltre che la soddisfazione per il successo, le pungenti interviste le hanno concesso opportunità che non avrebbe potuto avere: "Se io non avessi avuto la visibilità e la popolarità conquistate con Belve non sarei mai andata a Sanremo a parlare di ragazzini minorenni in carcere, per ora non mi sono stancata".