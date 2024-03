Fiordaliso sul Grande Fratello: “Vince Beatrice Luzzi, se lo merita per le donne in cerca di riscatto” Fiordaliso celebra su Chi i 40 anni del suo iconico brano “Non voglio mica la luna”. La cantante, poi, parla anche del Grande Fratello, della sua esperienza nella Casa e soprattutto di chi vincerà: “Beatrice Luzzi, se lo merita” dice al settimanale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il Grande Fratello è ormai agli sgoccioli, manca davvero poco per conoscere il vincitore e intervistata dal settimanale Chi, una delle grandi protagoniste di questa edizione, Fiordaliso, svela chi secondo lei dovrebbe conquistare il podio e, intanto, festeggia anche i 40 anni del suo brano "Non voglio mica la luna".

La sua esperienza nella Casa

Un'esperienza importante quella del reality di Canale 5, qualcosa che non pensava di poter superare e che l'ha messa seriamente a dura prova. Così Fiordaliso racconta la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, sostenendo che gli altri inquilini sono stati la sua forza: "La pazienza, non pensavo di averne così tanta. Per rimanere nella Casa, per ascoltare tutti, ma anche con me stessa. Svegliarmi tutte le mattine e trovare davanti un giorno uguale agli altri, io che vivo di novità: mi hanno aiutato molto anche i ragazzi". Da qualche settimana, però, la cantante ha deciso di uscire, per ragioni personali, nonostante ciò non si perde nemmeno un minuto di quello che accade nella Casa:

Li guardo sempre. C’è dell’amore anche fuori ed è quello che resta. Mi ha fatto male vedere che i social prendono tutto molto duramente, è vero che è un gioco, ma dentro quella Casa la vita è vera. Escono fuori le personalità, ma non sono cattive: è così che le percepisce la gente. La Casa del Gf è un mondo in continua evoluzione, ci sono liti, chiarimenti, rappacificazioni.

Chi vincerà il Grande Fratello secondo Fiordaliso

Non poteva mancare una domanda su chi, secondo zia Fiorda, come la chiamavano nella Casa, merita di vincere il reality. Chi meglio di lei, in effetti, che ha conosciuto la maggior parte degli inquilini, potrebbe dare un giudizio e, infatti, dice la sua :

Sicuramente Beatrice, se lo merita. È una donna che ha deciso di non mollare. Mi aveva detto che era rientrata nella Casa perché aveva lasciato tante cose all’ultimo momento. In Beatrice si ritrovano tutte le donne che non ce l’hanno fatta, non più giovanissime, in cerca di riscatto. Però, mi dispiace vedere che persone forti non vengano percepite così dal pubblico. Per esempio ad Anita, che io amo, non viene perdonato il fatto di essere bella e giovane. Prima era un quid in più, adesso una colpa.

I 40 anni di Non voglio mica la luna

E a proposito di Beatrice Luzzi, ha scritto il testo di una canzone per lei: "Me lo devo far dare dal Grande Fratello, lo faccio musicare" dice la cantante che, intanto, festeggia anche i 40 anni del suo brano Non voglio mica la luna. Un traguardo importante che sottolinea il successo di mondiale di questa canzone:

La prima volta che l’ho ascoltata, sì, mi sembrava una bella canzone, ma sono una che va con i piedi di piombo, quindi non ho mai pensato a tutto questo successo, mi è scoppiato davanti improvvisamente. Ho girato davvero il mondo, l’ho portata ovunque. In Russia, in Sudamerica, in Messico mi fermavano per strada.