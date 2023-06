Filippo Bisciglia: “Vorrei lavorare d’inverno. Al falò finale indosso sempre mutande viola bucate” Filippo Bisciglia racconta a Tv, Sorrisi e Canzoni retroscena e curiosità su Temptation Island 2023.

A cura di Daniela Seclì

Filippo Bisciglia ha raccontato retroscena e curiosità riguardanti Temptation Island 2023, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. Il conduttore del reality dei sentimenti che ha avuto inizio lunedì 26 giugno, ha espresso grande soddisfazione per le coppie prescelte: "Sono veramente carini, simpatici, educati: mi piacciono tanto. Anche esteticamente. Sono tutti giovani. Ci sono storie interessanti e diverse".

Filippo Bisciglia e il sogno di condurre un game show

Lo scorso anno, Temptation Island non è andato in onda. Filippo Bisciglia, però, ha lavorato in altri contesti: "Ho fatto altri due programmi su Sky e un po' di ospitate. Ma mi sento davvero fortunato a condurre uno dei programmi più visti della prima serata di Canale5". Il conduttore non ha nascosto che gli piacerebbe essere in video anche d'inverno: "Certo, arrivasse qualcosa durante l'inverno sarebbe bello, sogno sempre di condurre un game show, ma aspettiamo".

Temptation Island, Filippo Bisciglia, l'accendino e le mutande portafortuna

Filippo Bisciglia ha confidato alcune curiosità che lo riguardano. A Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato gli oggetti portafortuna da cui non si separa mai durante la registrazione di Temptation Island:

Il mio portafortuna numero uno è da sempre un accendino giallo senza il quale non giro. Deve donarmelo ogni anno una persona diversa che mi vuole bene, una volta me lo sono regalato io stesso. Questa volta è toccato a mia mamma, sono andato a prenderla un sabato pomeriggio e abbiamo cercato una tabaccheria aperta. Alla fine dell'edizione, l'accendino viene dato a Francesca, la mia truccatrice, che li tiene tutti.

Inoltre, porta con sé la lacca che usava nelle prime edizioni di Temptation Island, nonostante non la usi più. E, poi, un "pupazzo di Peppa Pig". Glielo ha regalato un bambino, proprio perché gli tenesse compagnia durante la registrazione del programma. E ha concluso: "Poi ho un paio di mutande viola bucate che avevo quando giocavo a tennis e che indosso sempre durante l'ultimo falò della puntata finale".

Filippo Bisciglia non beve e non fuma più

Filippo Bisciglia, infine, ha spiegato che da un anno e mezzo ha smesso di bere e di fumare: "Quando ho avuto il Covid, senza sintomi, mentre stavo guardando una serie in tv, per due secondi ho sentito un dolore forte al centro del petto e ho pensato che sarei morto. Così sono passato alle sigarette elettroniche".