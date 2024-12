video suggerito

Elena Sofia Ricci: “Nancy Brilli mi ha fregato il marito e io la parte da suora”, la risposta sull’ex Luca Damiani Elena Sofia Ricci: “Nancy Brilli mi ha fregato il marito e io la parte da suora”, la risposta sull’ex Luca Damiani arriva a Belve nella puntata di martedì 10 dicembre. La nota attrice commenta il triangolo con la collega e l’ex marito, confermando che è stata tradita, nonostante fosse in crisi con lui: “Nancy poi mi ha chiesto scusa, non siamo amiche ma abbiamo chiarito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elena Sofia Ricci: "Nancy Brilli mi ha fregato il marito e io la parte da suora", la risposta sull'ex Luca Damiani arriva a Belve nella puntata di martedì 10 dicembre. La nota attrice commenta il triangolo con la collega e l'ex marito, confermando che è stata tradita, nonostante fosse in crisi con lui: "Nancy poi mi ha chiesto scusa, non siamo amiche ma abbiamo chiarito".

Elena Sofia Ricci su Nancy Brilli: "Mi ha ferito il suo essermi fintamente amica"

Elena Sofia Ricci e Nancy Brilli erano amiche e all'inizio degli anni ’90 sono state protagoniste di un taciuto triangolo con lo scrittore Luca Damiani, ex marito dell'attrice di Che Dio ci aiuti. Sono stati sposati per poco più di un anno quando lui si invaghi di Nancy Brilli, che a Belve precisò di essersi potuta avvicinare in quanto i rapporti con la moglie, Ricci appunto, non erano dei migliori.

A tal proposito, l'attrice ieri sera ha dichiarato:

Io non ce l’avevo con Nancy Brilli perché ha avuto una storia con mio marito, quando lei l’ha avuta io e Luca eravamo in crisi. A me una cosa ha fatto male: è che lei tutte le sere veniva a cena con me a piangere sulla mia spalla perché era in crisi con il suo fidanzato. Ha fatto tutto questo teatro e poi buonanotte ed è andata col mio marito. Ovviamente non ci sentiamo, ma abbiamo chiarito e lei mi ha chiesto scusa. Ora sono sola, non single. Single è qualcuno che è su piazza, io adesso ho bisogno di essere sola e di pensare a me.

La belvata di Elena Sofia Ricci: "Le ho fregato la parte da suora"

Con fare ironico, Elena Sofia Ricci risponde alla domanda su una delle belvate fatte e rivendicate in vita: “La belvata l’ho fatta con Nancy. Prima serie di Che Dio Ci Aiuti, io ero nel mio camerino vestita da suora e stavo mangiando. C’era la televisione accesa e a un certo punto è apparsa un’intervista a Nancy e le chiedono ‘ma c’è un ruolo che le piacerebbe fare? un sogno?’ e lei ‘il mio sogno è quello di fare una suora’. E io tutta vestita da suora ho fatto tiè beccati questa, tu mi hai fregato il marito e io ti ho fregato la parte‘”.