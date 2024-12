video suggerito

Anticipazioni Belve, Elena Sofia Ricci: “A 12 anni ho subito violenza, lo sporco mi è rimasto tutta la vita” Anticipazioni della quarta puntata di Belve, in onda martedì 10 dicembre su Rai2. Elena Sofia Ricci, ospite del programma, ha parlato di un episodio di violenza subito quando aveva dodici anni: “Ho cercato di proteggermi con un foglio sulle gambe”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Anticipazioni della quarta puntata di Belve, in onda stasera, martedì 10 dicembre, in prima serata su Rai2. Tra gli ospiti del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, oltre a Tina Cipollari e a Valeria Bruni Tedeschi, anche Elena Sofia Ricci che ha parlato di un episodio di violenza subito quando era minorenne e che l'ha segnata per tutta la vita.

Elena Sofia Ricci sulla violenza subita: "Per parecchio tempo ho cercato di rimuovere"

Negli studi di Belve Elena Sofia Ricci ha raccontato un abuso subito quando aveva dodici anni e di cui inizalmente non parlò con nessuno, nemmeno con la madre. "Eravamo in una macchina. Io avevo un foglio da disegno sulle gambe e cercavo di proteggermi. Ho cercato di rimuovere per parecchio tempo" ha ricordato l'attrice. Alla domanda di Francesca Fagnani su quanto tempo ci abbia messo per elaborare l'episodio di violenza, ha risposto: "Quando certe cose ti arrivano da persone adulte pensi che quello che fanno sia giusto in qualche modo, ma non mi piaceva. C'era qualcosa di sporco e questa cosa sporca è rimasta per tutta la vita. Tra abbandoni e maltrattamenti sento come se il maschile mi debba qualcosa".

Elena Sofia Ricci: "Avevo molti alcolisti nella mia famiglia"

L'attrice si è poi aperta sul suo passato, parlando delle sue fragilità. L'input è partito da Fagnani: "Lei ha detto: se mi volto indietro vedo almeno dieci inferni. Qual è l'inferno peggiore che ha vissuto?". "Avevo molti alcolisti nella mia famiglia, bere molto era abbastanza la normalità, quindi quando ero ragazza e mi volevo dare un tono ho delle volte alzato un po' il gomito. Non sapevo assolutamente dosare" ha rivelato l'attrice. Un giorno, però, si è resa conto di aver superato il limite. "Una mattina davanti a uno specchio vidi una cosa grigia. Ero io – ha ricordato Elena Sofia Ricci – Ho detto: mio Dio, mi sto trasformando in quello che non mi piace della mia famiglia di origine".