Cara Delevingne: "Iniziai a bere a 8 anni, un'età folle per ubriacarsi" Cara Delevingne ha rivelato di essersi ubriacata per la prima volta da bambina, in occasione di un matrimonio: "Pensavo che mi aiutassero a farcela". La modella ha raccontato di aver iniziato un percorso di riabilitazione e di essere sobria da due anni.

In un'intervista al Sunday Times Cara Delevingne ha rivelato di essersi ubriacata per la prima volta all'età di 8 anni. La cantante non ha mai nascosto di avere avuto gravi problemi di dipendenza, riuscendo ad uscirne grazie ad un percorso di riabilitazione.

Cara Delevingne: "Otto anni sono un'età folle per ubriacarsi"

Cara Delevingne ha raccontato di essersi presa la sua prima sbronza all'età di 8 anni quando faceva la damigella d'onore al matrimonio di una zia: "Un'età folle per ubriacarsi". La modella britannica ha rivelato di essere sobria da circa due anni, un traguardo che non credeva fosse possibile raggiungere dopo essere stata per gran parte della sua vita dipendente da alcool e droghe. A spingerla ad iniziare un percorso di riabilitazione fu un episodio avvenuto nel 2022 quando, di ritorno dal Burning Man Festival nel deserto del Nevada, venne fotografata in aeroporto mentre vagava in stato confusionale e senza scarpe. "È stata una decisione stupida quella di passare direttamente da un festival al lavoro, avrei dovuto aspettare un giorno – ha spiegato Delevingne – Ma sarebbe successo comunque, c'erano un sacco di foto in cui sembravo sbronza".

La scelta di Cara Delevingne di iniziare un percorso di riabilitazione

È grazie al programma di disintossicazione in dodici fasi che Cara Delevingne è riuscita a riprendere in mano la sua vita: "Mi sono detta: questo è il mio lavoro, è quello che faccio. Ma senza questo adesso sarei sobria?". A giugno ha festeggiato due anni di fidanzamento con la cantante Minke, nome d'arte di Leah Mason, musicista inglese. "Pensavo che alcool e droghe mi aiutassero ad affrontare la situazione. Ma non è così, mi facevano diventare triste e depressa – ha aggiunto la modella – Mi sento come se avessi riacquistato il mio potere e non fossi più controllata da altre cose".