Barbara D’Urso: “Torno in Rai? Con me tutto può accadere”

Barbara D'Urso è la grande protagonista della copertina di "Gente" di questa settimana. La conduttrice di Pomeriggio Cinque risponde alle indiscrezioni su un suo possibile passaggio in Rai. La risposta sibillina: "Con me tutto può sempre accadere: sono la donna delle sorprese".

Barbara D'Urso, 65 anni, nel servizio del settimanale "Gente" dimostra che il fascino non ha età. Le fotografie mostrano il volto di quella che sembra un'eterna quarantenne. Lo confermano anche le foto che accompagnato il servizio, scattate da Gianluca Saragò.

La tv per me è un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane. Quando hanno chiuso i miei programmi? Ho detto: “Perfetto, mi invento altre cose”. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un po’! Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda serie, e poi il Metadurso…

E sul futuro in Rai: "Con me tutto può sempre accadere: sono la donna delle sorprese".

Lucio Presta definì Barbara D'Urso una "suora laica in pailletes", ma adesso hanno fatto pace. Al settimanale "Gente" c'è spazio anche per commentare questo passaggio:

Ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato per ore e abbiamo deciso di incontrarci nuovamente per capire perché per 25 anni siamo stati nemici sapendo la stima reciproca che aveva. Io avevo fatto qualcosa che gli era dispiaciuto. Lui è stato feroce con me e lo ha anche ammesso, ma siccome la vita è breve e i conflitti, anche i più piccoli, non servono a niente, è molto meglio essere in pace. Io sono una che perdona, perdonerei tutti quelli che mi hanno massacrato finora.