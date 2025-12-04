Antonella Clerici spiega perché non sposerà Vittorio Garrone nonostante i dieci anni d’amore

Antonella Clerici si prepara a festeggiare dieci anni d'amore con Vittorio Garrone. Nel 2026 raggiungerà questo importante traguardo sentimentale, oltre a celebrare i 40 anni di carriera. In un'intervista, la conduttrice ha spiegato perché non ha intenzione di sposare il suo compagno, nonostante non nutra alcun dubbio sull'amore immenso che la lega a lui.

Antonella Clerici spiega perché non sposerà Vittorio Garrone. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, è stato chiesto alla conduttrice di È sempre mezzogiorno, se stia coltivando l'idea di sposare in chiesa il suo compagno, dato che è una donna religiosa. La sessantunenne ha confidato perché non lo farà. Banalmente è già stata sposata in chiesa: "Mi sono già sposata in chiesa e non chiedo l'annullamento perché quando una persona fa una scelta la porta fino in fondo. Non annullo niente del mio passato". Tuttavia, non prende in considerazione neanche il matrimonio civile perché è felice dell'equilibrio raggiunto con il suo compagno: "Non mi sposo civilmente perché io e Vittorio stiamo benissimo così e non vedo perché dovremmo rompere questo equilibrio".

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, come festeggeranno dieci anni d'amore. La conduttrice ha fatto sapere che organizzeranno una grande cena e poi partiranno per un viaggio. Ritiene che l'incontro con il suo compagno sia un dono che la vita le ha fatto e da credente ringrazia "il Signore di averlo messo sulla mia strada". Infine, Antonella Clerici ha confidato di avere affidato la figlia Maelle alla protezione di Carlo Acutis. Le ha regalato delle reliquie del santo e lo prega perché si prenda cura di lei. Sua figlia è nella fase adolescenziale, un momento delicato: "In quell’età c’è proprio bisogno di un protettore". Maelle è nata dalla relazione finita con Eddy Martens.