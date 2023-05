Andrea Delogu: “Stefano De Martino mi è stato vicino, mi ha aiutato durante la separazione” Andrea Delogu, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato dell’amicizia con Stefano De Martino e di come lui l’abbia aiutata durante la separazione da Francesco Montanari.

A cura di Daniela Seclì

Andrea Delogu si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. La conduttrice ha parlato della sua vita privata, dall'amore con il modello Luigi Bruno, al matrimonio finito con Francesco Montanari, passando per l'amicizia con Stefano De Martino, che le è stato vicino quando aveva il cuore in pezzi.

Andrea Delogu e l'amicizia con Stefano De Martino

Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, è stato chiesto ad Andrea Delogu della sua amicizia con Stefano De Martino. La conduttrice ha avuto parole di grande stima e affetto per il collega: "Persona stupenda, solare. Mi è stato vicino quando mi sono separata e avevo il cuore spezzato, mi ha aiutato a capire che comunque le cose vanno avanti. Non ci vediamo spesso, ma faccio il tifo per lui e lui per me". Quindi è tornata con la mente alla fine del matrimonio con Francesco Montanari:

Restano bei ricordi, anche da ex siamo legati, sono felice di aver passato una parte di vita con lui e grata di averlo incontrato. Certo è stata dura ammettere che l’amore era finito, che non era per sempre. Sul momento pensi che il dolore sia troppo forte, che non ce la farai a superarlo, invece poi ritrovi un tuo equilibrio e riprendi a vivere.

Andrea Delogu è fidanzata con il modello Luigi Bruno

Andrea Delogu è fidanzata con il modello Luigi Bruno. Si sono conosciuti su Instagram. Il 24enne l'ha contattata e hanno cominciato a chiacchierare: "Mi ha corteggiato molto, rispondevo gentile, niente di più, però lui non mollava. Ci scambiavamo messaggini. E abbiamo scoperto di essere tutti e due appassionati degli anni Ottanta". Poi, Luigi l'ha raggiunta a Roma a sorpresa:

