Alfa e quel gesto di Marco Mengoni dietro le quinte a Sanremo: "È stato un mantra per me" Alfa è intervenuto nel corso della seconda diretta Instagram di Fanpage.it da Sanremo per raccontare l'emozione di aver debuttato al Festival: "Il segreto è dormire prima di salire sul palco. Ero in panico ma poi Mengoni mi ha detto una cosa decisiva".

Alfa è intervenuto nel corso della seconda giornata di diretta Instagram di Fanpage.it dal Festival di Sanremo 2024. Il cantautore, Andrea De Filippi all'anagrafe, ci ha raccontato l'emozione di debuttare al Teatro Ariston con la canzone "Vai!": "Si canta davanti a milioni di persone ma anche davanti a venti signore con la pelliccia. E mi sono concentrato su una signora con la pelliccia in particolare e ho guardato solo lei, gliel’ho quasi dedicata praticamente".

"Ho fatto un pisolino prima di salire sul palco"

Alfa si è esibito per penultimo, è quindi salito sul palco abbondantemente dopo l'una. Il segreto per non farsi fregare dall'attesa e dall'ansia è "dormire". Ecco cosa ci ha detto:

Ho fatto un pisolino dalle 9 alle 11 di sera, ignorando che il mondo guardava Sanremo. Ho visto un documentario su Alessandro Magno che mi piaciucchiava per dormire. Poi mi sono svegliato alle 11 e ho detto: “Bene, canto tra tre ore, che faccio?”. Ho chiamato mamma, gli amici, mi sono fatto più docce, mi sono allenato. Non guardare Sanremo è stato utile perché non ti rendi conto. Credo che stasera lo guarderò, per la prima serata però per rompere il ghiaccio è stata una bella giocata. Se qualcuno mi fa riferimenti a Sanremo delle prime due ore, io non so di cosa stia parlando.

L'aneddoto su Mengoni

Il cantautore classe 2000 ha anche raccontato un aneddoto che porterà con sé per tutta la vita e che riguarda Marco Mengoni. Prima di entrare sul palco, ha provato a chiedere al co-conduttore della prima serata un consiglio: il segreto per spaccare a Sanremo.

Sai che è successo? Mengoni stava passando di fronte a me per salire sul palco e presentarmi. Io in un attimo di panico, gli do la mano e gli dico: cosa si fa per spaccare a Sanremo? E lui: che domanda ovvia! Divertiti. È stato un mantra, un poeta che arriva un secondo prima e ti dice cosa fare.

Lo spoiler della canzone

Nella giornata di ieri, Alfa ha fatto uno scherzo geniale. A poche ore dalla diretta ha pubblicato il video della sua canzone, ma in realtà il brano era completamente diverso. È bastato però per creare il ‘giallo' su una possibile squalifica.

Lo spoiler? Mi ha fatto ridere perché l’ufficio stampa è stato riempito di telefonata. È stato uno scherzo molto furbo, stavo suonando la chitarra e stavo cantando la canzone tipo nella versione orribile. Una di questa non era così brutta e ho detto, pubblichiamola e vediamo che succede. E qualcosa è successo.

E sul FantaSanremo: "Ho letto il regolamento e me lo sono anche ripassato prima di andare al teatro. Non avevo capito la cosa dei fiori, ma c'era il contrabbasso che è una persona incredibile, vedo che lei canta la canzone e si gasa e volevo portarle i fiori. Non sapevo che bisognava darli al maestro. Ho fatto doppio 5 a Mengoni, pensavo valesse doppio ma niente".