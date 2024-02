Alfa pubblica il video della sua canzone di Sanremo 2024, poi lo cancella ma finisce in rete Alfa avrebbe spoilerato la canzone che presenterà a Sanremo 2024 a poche ore dalla prima serata in programma per questa sera, 6 febbraio 2024. Ha condiviso il video nel quale la canta tra le stories, per poi cancellarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alfa a poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2024 ha condiviso sui social un video nel quale spoilera la sua canzone in gara, Vai. "Prima che esca tolgo l'audio, a stasera" ha scritto come testo sul video pubblicato su Instagram nel quale intona il suo brano accompagnandosi con la chitarra. La Instagram story è stata subito cancellata, ma è finita ugualmente virale in rete su X.

Alfa rischia la squalifica? Il precedente di Fedez e Gianni Morandi

Non è chiaro se Alfa rischia ora la squalifica dalla gara di Sanremo 2024 a causa della pubblicazione del video. Fatti analoghi sono capitati nella stessa era Amadeus, prima con il caso di Fedez che pubblicò un frammento delle prove della canzone con Francesca Michielin, Chiamami per nome, poi con quello che vide Gianni Morandi protagonista. Nel 2022 il famoso cantante pubblicò sui social un video nel quale faceva ascoltare il suo brano. In entrambi i casi Amadeus scelse di non squalificarli: il conduttore e direttore artistico potrebbe quindi chiudere un occhio e avere la stessa tolleranza.

Vai è la canzone di Alfa in gara a Sanremo 2024

La canzone di Alfa in gara al Festival di Sanremo 2024 si intitola ‘Vai', un brano che racconta un punto di arrivo, "frutto delle riflessioni dei miei ultimi cinque anni, da quando ho capito che avrei voluto fare questo mestiere", come da lui dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni. Nel video condiviso erroneamente sui social a poche ore dall'inizio della prima serata della kermesse si ascoltano alcuni versi del brano: "Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere, il cielo sarà il limite". Il testo è nato da un ricordo dei suoi nonni: "Durante il liceo pranzavo dai nonni e mio nonno un giorno mi disse ‘c'è chi corre perché scappa e chi corre perché insegue'. Guardavo con loro Sanremo, non si perdevano nulla".