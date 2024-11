video suggerito

Alex Palmieri da Uomini e Donne a OnlyFans: "Mi prostituivo per pagarmi la musica, oggi vendo foto e faccio porno" Nel 2016 partecipò a Uomini e Donne come corteggiatore di Claudio Sona, ma oggi Alex Palmieri lavora nell'industria pornografica. Da qualche anno ha aperto un profilo su OnlyFans: "Guadagnavo circa 5 mila euro al mese con le foto allo specchio". Il suo sogno, però, era sfondare nella musica: "Per promuovere i miei album ero disposto a tutto, mi sono anche prestato ad atti sessuali".

A cura di Sara Leombruno

Dai tempi in cui partecipava come corteggiatore di Claudio Sona a Uomini e Donne, Alex Palmieri è cambiato molto e non solo fisicamente. Il suo sogno era quello di fare il cantante, ma oggi è un famoso modello di OnlyFans. In un'intervista a Vanity Fair, racconta di esser stato disposto a tutto pur di sfondare nella musica: "Per promuovere i miei album mi sono anche prestato ad atti sessuali con i gestori. La visibilità era tutto per me, non importava che avessi 20 euro nel portafoglio, bastava che avessi 2 minuti su Rai 1". Dopo aver chiuso la carriera da cantante, Palmieri ha iniziato a vendere le sue foto sul noto sito web e oggi lavora nell'industria pornografica: "Guadagnavo circa 5 mila euro al mese con le foto allo specchio. Nel 2023 ho girato il primo film hard in Sicilia, ero andato per soldi invece è stato figo".

Il fallimento della carriera musicale e l'inizio della prostituzione

Per 15 anni, Palmieri ha tentato di sfondare nel mondo della musica. Per avere successo, era disposto a qualunque cosqa: "Per lavorare ed esibirmi nei locali in giro per l'Italia mi sono prestato ad atti sessuali con i gestori pur di ottenere una data", ha detto nell'intervista. Il suo obiettivo, come raccontato su Vanity Fair, era quello di ottenere visibilità in televisione: "Due minuti di visibilità erano tutto per me. Più andavo avanti e più vivevo per la voglia di apparire: era una specie di droga. Non importava che avessi 20 euro nel portafoglio, bastava che avessi 2 minuti su Rai 1".

Prima della prostituzione, il ragazzo aveva cercato anche altri impieghi. Nessuno, però, era stato abbastanza fruttuoso: "Quando facevo musica e cercavo di andare avanti spesso non avevo neanche 50 euro per fare benzina: in tre anni, grazie al mio nuovo lavoro, mi sono comprato una casa a Milano senza mutuo e una Mercedes".

"Con OnlyFans guadagnavo 5mila euro al mese, ora faccio porno"

Per reinventarsi dopo aver detto addio alla carriera da cantante, Palmieri ha deciso di aprire un profilo su Onlyfans: "L'ho fatto quando se ne parlava ancora pochissimo in Italia: mi dicevano che avrei fatto un sacco di soldi, ma non ero convinto. Ho iniziato a fare subito tantissimi soldi mettendo semplicemente qualche foto scattata davanti allo specchio. Guadagnavo circa 5 mila euro al mese. In due anni sono passato da cantare per strada a Trafalgar Square a Londra a essere riempito di soldi in uno strip club di Miami". Oggi, Palmieri lavora nell'industria pornografica:

Nel 2023 una delle case di produzione americane più grandi mi ha cercato con una certa insistenza proponendomi di collaborare con loro. Il primo film l'ho girato in Sicilia: ci ero andato solo per soldi e invece è stato figo. Devi dare l'impressione che quello sia il sesso migliore della tua vita e, per farlo, devi parlare tanto, una cosa che nel mio privato non faccio mai. Alla fine è tutto solo una performance.

Nel 2016 partecipò come corteggiatore a Uomini e Donne

Alex Palmieri vanta diverse esperienze in tv. Una di queste fu quella di Uomini e Donne, nel 2016. Ai tempi, fu presentato il primo trono gay della storia del programma di Maria De Filippi: a sedere sul trono Claudio Sona. L'ex cantante, allora, si presentò come corteggiatore. Dopo una breve conversazione allo speed date, Sona decise di tenerlo. Alla fine del percorso, però, il tronista scelse Mario Serpa.