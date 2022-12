Alessandro Gassmann: “Riconosco la coerenza della Meloni. Salvini? Parla troppo e combina poco” La puntata dedicata ad Alessandro Gassmann andrà in onda questa sera alle 22.45 sul Nove. A Peter Gomez, l’attore ha confermato: “Meloni è coerente, Salvini parla troppo”.

Alessandro Gassmann ospite de La confessione, il format di Peter Gomez in onda sul Nove, dice la sua sugli esponenti più in vista del Governo: il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Matteo Salvini. Con il leader leghista non è stato particolarmente dolce: "Parla troppo e combina poco".

Le parole di Alessandro Gassmann

Giorgia Meloni dice cose che non condivido, ma sempre le stesse, Salvini dice tutte cose che non condivido, ma sempre diverse. Trovo che Giorgia Meloni sia una persona coerente. Poi, come sempre succede, mi sembra che le roboanti dichiarazioni che avvengono durante la campagna elettorale, non siano state seguite da altrettante azioni così dure. Questo è Matteo Salvini, io ricordo che lei l'aveva definito ‘un abilissimo politico' perché aveva creato, a suo tempo, molto consenso intorno a sé. ‘Ma prima o poi' – aveva aggiunto – ‘dovrà fare qualcosa'.

E questo qualcosa lo ha fatto? La risposta di Alessandro Gassman è lapidaria: "Secondo me non l'ha fatto e continua a parlare molto. Ha perso molto consenso, quasi tutto direi. È il contrario di Giorgia Meloni".

