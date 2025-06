Alberto Angela risponde a Francesca Michielin: “Non l’ho mai bloccata su Whatsapp, è una fake news gigantesca”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Solo qualche giorno fa, Francesca Michielin aveva dichiarato in un'intervista di credere che Alberto Angela l'avesse bloccata su Whatsapp. Adesso, il divulgatore televisivo replica a quella che definisce una "gigantesca fake news", smentendo categoricamente quanto detto dall'artista e ribadendo la stima che prova nei suoi confronti.

Le parole di Alberto Angela su Francesca Michielin

In un'intervista rilasciata a La Stampa, Alberto Angela risponde a domanda diretta su quanto dichiarato nei giorni scorsi dalla cantante al podcast Tintoria. Michielin aveva spiegato che lui aveva smesso di risponderle su Whatsapp, "poi ho visto che l'immagine diventava grigia". Il diretto interessato, però, ha chiarito che tra i due non esiste alcun problema, mettendo definitivamente un punto sulla questione.“È una gigantesca fake news – ha spiegato – Perché mai avrei dovuto farlo? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato”.

Il futuro televisivo del conduttore di Ulisse

Successivamente, Angela ha spostato il discorso sui suoi impegni televisivi futuri. Volto storico della Rai, non ha ancora firmato il nuovo contratto con l'azienda: “Sono un volto nato in Rai, proprio come mio padre e continuo a considerare il servizio pubblico il posto ideale per fare divulgazione. Spero che si vada avanti e che si riesca a trovare un accordo”. E ancora: “Per me fare divulgazione in tv vuol dire guardare il mondo che mi circonda, capire in che direzione sta andando e intercettare i problemi appena emergono. Per questo spingo così tanto a sperimentare: in una tv dove tutti siedono su formule rodate, noi abbiamo il coraggio delle idee perché vogliamo tenere il passo con il mondo restituire lo spirito del tempo. Siamo stati, per esempio, i primi a parlare di emergenza climatica su Rai Uno".