video suggerito

Ipotesi Alberto Angela al posto di Porta a Porta, ma Bruno Vespa si ribella e il piano Rai salta Stando a quanto apprende Fanpage il giornalista avrebbe reagito con durezza all’ipotesi di spostare Passaggio a Nord Ovest in seconda serata al posto di una delle puntate settimanali di Porta a Porta. Il progetto di riposizionare Angela sembra quindi naufragato. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Andrea Parrella

92 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bruno Vespa non si tocca, anche se ti chiami Alberto Angela. In Rai si lavora per cucire l'abito dei palinsesti della prossima stagione. Un lavoro sartoriale complesso, se si considerano i pesi e contrappesi, gli equilibri precari, lo scarso spazio di manovra per dei cambiamenti e i nomi intoccabili.

L'idea di Alberto Angela in seconda serata

Stando a quanto emerge, nelle ultime settimane si era tentata una manovra per valorizzare di più Passaggio a Nord Ovest, uno dei contenitori curati da Alberto Angela, che fa fatica nella collocazione del sabato pomeriggio di Rai1 e rischia di farne ancor di più l'anno prossimo, con la prospettiva di rimanere schiacciato tra il nuovo programma di Elisa Isoardi in onda dalle 14 alle 15 e A sua Immagine, tradizionalmente in onda dalle 15.45. L'idea circolata prepotentemente tra i corridoi Rai era quella di spostare Passaggio a Nord Ovest in seconda serata, per valorizzare il titolo.

Come avrebbe reagito Bruno Vespa

L'altro pezzo dell'ipotesi era che sarebbe toccato a Bruno Vespa farne le spese, lasciando uno dei tre appuntamenti settimanali di Porta a Porta, in onda martedì, mercoledì e giovedì. Davanti a questa ipotesi, stando a quanto apprende Fanpage, il giornalista avrebbe reagito duramente, rivendicando i tre appuntamenti settimanali con l'approfondimento di seconda serata.

Leggi anche Novità Nunzia De Girolamo nel sabato di Rai1, per lei un nuovo programma al pomeriggio

Davanti a questo scenario la possibilità di vedere Passaggio a Nord Ovest in seconda serata si complica, vista l'impossibilità di una collocazione al lunedì, già occupato da Francesco Giorgino ed Eleonora Daniele, oltre alla difficoltà di un piazzamento al venerdì che potrebbe rivelarsi penalizzante anziché premiante. È probabile dunque che Alberto Angela resti nella sua collocazione del sabato pomeriggio, almeno fino a nuovo ordine. Un verdetto per il quale non si dovrà attendere molto, visto che la presentazione dei palinsesti al Cda è prevista per il prossimo 19 giugno, prima della presentazione alla stampa del 27 giugno, a Napoli.