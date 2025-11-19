Aida Yespica in lacrime: “Abusata da mio zio a 7 anni, nell’intimità con gli uomini dovevo assumere alcolici”

Aida Yespica aveva rimosso il trauma vissuto da bambina. Nel 2017, il ricordo è riemerso causandole grande dolore e la difficoltà di condividere di nuovo l’intimità con un uomo.

Aida Yespica oggi ha 43 anni e un passato doloroso che ancora mina la sua serenità. Ritiene che la bellezza si sia rivelata un'arma a doppio taglio per lei, perché alcuni se ne sarebbero approfittati. Nella sua infanzia si cela il nocciolo della sua sofferenza. Un episodio rimosso, che è tornato a tormentarla: "Sono stata abusata da piccola, avevo 7 anni".

Aida Yespica racconta il trauma della sua infanzia. La showgirl, in un'intervista rilasciata a Le Iene, ha confidato un trauma che ha devastato la sua infanzia. Aveva 7 anni quando ha subito un abuso. Aveva completamente rimosso quell'episodio. Nel 2017 è tornato a galla, quando un'amica le ha raccontato di essere stata abusata da suo padre:

In quel momento mi sono fermata e mi sono messa a piangere. Io sono stata abusata da mio zio. Se lo avessi detto a mio padre, lo avrebbe ammazzato. Non l'ha mai saputo anche perché purtroppo è andato via. E mia madre mi ha abbandonata quando avevo 2 anni.

Da quel momento è cambiato tutto. Per avere un'intimità doveva assumere alcolici: "Solo con il padre di mio figlio mi sono lasciata andare veramente senza l'alcol". Dato che il trauma vissuto in passato è una ferita aperta, sta ancora cercando di ricostruire il suo rapporto con gli uomini. Poi si è sciolta in lacrime: "Come sto? Ce la sto mettendo tutta, voglio creare una famiglia, vorrei una bambina". Sta facendo un percorso di terapia psicologica.

Il monologo di Aida Yespica. La showgirl intende lasciarsi il passato alle spalle, ma sa bene che per farlo ha bisogno di aiuto: "Ogni giorno curo le mie ferite che iniziano a guarire, anche se sono ancora aperte. Sento dentro di me il problema anche se non è per colpa mia. Ma voglio essere anche la soluzione". Quindi ha invitato tutte coloro che hanno vissuto un trauma a non soffrire in silenzio, a denunciare e a darsi la possibilità di guarire.