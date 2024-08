video suggerito

Zac Efron esce dall’ospedale e torna subito ai pesi: “Felice e in forma” L’attore, che venerdì era rimasto vittima di un lieve incidente, si è mostrato sui social nel corso di una sessione di allenamento, ringraziando tutti per gli auguri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Zac Efron sta bene. L'attore, che era stato portato in ospedale durante il suo soggiorno a Ibiza, ha rassicurato i fan pubblicando una foto sui social in cui si mostra impegnato in una sessione di sollevamento pesi e ringrazia tutti per gli auguri di pronta guarigione ricevuti.

L'incidente dello scorso venerdì

L'allarme sulle sue condizioni di salute era arrivato nelle scorse ore quando, secondo quanto riportato dal sito TMZ, Efron era stato portato in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un "incidente di nuoto" nel corso del suo soggiorno in una villa a Ibiza, lo scorso venerdì sera. Stando alle notizie riportate dal noto sito americano, la star di Hollywood si era trovata "in pericolo" mentre era in piscina ed era stata tirata fuori dall'acqua da due persone che lavoravano nella villa. Il portavoce del divo trentaseienne, che ha commentato brevemente la notizia, non ha spiegato cosa sia successo in acqua e quale sarebbe stata la difficoltà vissuta, ma ha tenuto a tranquillizzare tutti definendo l'incidente in questione come "di lieve entità".

La corsa in ospedale: "Misura precauzionale, sta bene"

Lo stesso portavoce ha quindi aggiunto che Efron sarebbe stato portato in ospedale come "misura precauzionale", specificando anche che in quello stesso momento le condizioni di salute dell'attore fossero sostanzialmente buone. L'uscita dall'ospedale di Zac Efron, infatti, è stata disposta dopo nemmeno 24 ore, nella giornata di sabato 3 agosto. L'attore, che nel 2013 aveva già suscitato preoccupazioni per la sua salute dopo un incidente in casa a Los Angeles che gli aveva causato la frattura della mascella e svariati punti di sutura, pare a seguito di una caduta domestica provocata da una pozza d'acqua a terra che non aveva visto in tempo, è in vacanza nelle isole spagnole da un paio di settimane.