Wilma Goich dopo il GFVip: “Ho avuto problemi alla spina dorsale, non camminavo più” Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, racconta di star raccogliendo la sua esperienza in un libro che, inevitabilmente, parla di amore. Quello per la figlia Susanna morta prematuramente: “La sera prima di uscire dal GFVip l’ho sognata”. E quello per l’ex marito Edoardo Vianello, che conferma di non aver mai tradito.

A cura di Giulia Turco

Wilma Goich ha trascorso oltre quattro mesi nella casa del GFVip e ne è uscita rafforzata. Ha portato in tv la sua storia di vita, quella segnata dalla perdita della figlia Susanna, morta prematuramente, e la sua voglia di rinascita. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, racconta di star raccogliendo la sua esperienza in un libro che, inevitabilmente, parla di amore.

Problemi di salute per Wilma Goich dopo il GFVip

“Ho avuto un problema alla spina dorsale”, racconta alla padrona di casa la cantante ed ex gieffina. “Devo aver preso freddo, è anche l’età. Finalmente adesso cammino di nuovo”, ammette. L’esperienza nella Casa più spiata d’Italia l’ha messa a dura prova, non solo emotivamente. Ha deciso di abbandonare dopo oltre 4 mesi, quando sentiva di aver concluso il suo percorso. “La sera prima di uscire ho sognato Susanna”, confessa Wilma. “Uscivamo insieme con una valigia dentro di noi”. La figlia è una presenza costante, ancora oggi nella sua vita. “Lei c’è sempre con me. Ci siamo completate. Lei mi adorava e aveva una fiducia incredibile nei miei confronti”.

L’amore e i tradimenti con Edoardo Vianello

Una breve incursione nella sua esperienza al GFVip l’ha fatta anche l’ex marito e cantante Edoardo Vianello che, proprio in quei mesi, ha pubblicato un libri autobiografico. Alfonso Signorini ci ha tenuto ad informare Wilma che il cantante ha parlato dei presunti tradimenti reciproci che ci sarebbero stati tra loro durante il matrimonio. “Io non l’ho mai tradito”, puntualizza Goich a Verissimo. “Io lo amavo e lo perdonavo per i tradimenti. Mi scriveva lettere bellissime e ogni volta mi riconquistava. È stato il mio grande amore”. Oggi invece al suo fianco non c’è nessun uomo, c’è solo il figlio di Susanna, che per lei è molto più che un nipote. “Sono 20 anni che sono da sola e sto benissimo”.