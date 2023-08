Wilma Faissol: “L’unico vero complesso maschile è il pisello. Miliardario col pene piccolo? Inutile” La moglie di Francesco Facchinetti interagisce sui social affrontando il tema delle dimensioni del pene, a suo modo di vedere “il grande determinante della personalità di un uomo”.

A cura di Andrea Parrella

Chiara, diretta, senza troppi giri di parole, Wilma Faissol non ha dubbi su questioni relative ai dettagli intimi dell'altro sesso. Lady Facchinetti, questo il suo nickname sui social, ha risposto in modo molto diretto a una follower in merito all'argomento delle dimensioni del pene, tema che lei definisce come l'unico, vero complesso che tormenta l'uomo e, forse, anche una donna.

Faissol si è esposta sul tema attraverso la pagina del suo brand beauty, rispondendo a una follower che aveva deciso di condividere i dettagli intimi del suo partner, dicendo senza mezzi termini che fosse quello il problema concreto della sua relazione. "Innamorata ma ha il pene molto piccolo. Molto…" scrive l'utente. La risposta della moglie di Francesco Facchinetti è diretta: "L'unico vero complesso maschile è il pisello. Solo il pisello. Pelato? Un fisico mostro risolve. Naso? Irrilevante per le donne. Basso? Un bel fisico può risolvere anche quello. Ma il pisello? Ciao. Scordatelo".

Wilma Faissol ha quindi proseguito così:, aggiungendo altri dettagli al suo punto di vista: "Se ti fai forte come Hulk, la donna si aspetterà un'anaconda. Il problema è peggiorato. Se è miliardario col micro pene, è inutile. Solo follie, parafilie, odio verso le donne. Sicuro molti di quelli Incels (gli "involontariamente celibi", ndr) hanno il pisello minuscolo". Per questa ragione Wilma Faissol ultima la sua disamina con questa sentenza: "Pisello. È il grande determinante della personalità di un uomo".

Sposata dal 2004 con Francesco Facchinetti, Wilma Faissol ha avuto è madre di due figli avuti proprio con l'ex cantante e conduttore televisivo. La coppia è riuscita, negli anni, a tenere allargati i rapporti famigliari con i rispettivi ex. È noto infatti che Facchinetti mantenga un ottimo rapporto con la ex compagna e madre della figlia Mia, la stessa Faissol ha un ottimo rapporto con Marcuzzi.