Will Smith sul rapporto con la moglie: “Tra me e Jada non c’è mai stata infedeltà” Dopo aver raccontato l’anno scorso del suo matrimonio non convenzionale, Will Smith ha spiegato che tra lui e sua moglie Jade Pinkett non c’è mai stata infedeltà: “Parliamo di tutto”.

A cura di Gaia Martino

Will Smith e Jade Pinkett Smith sono sposati da 25 anni e tra loro non c'è mai stata infedeltà. Lo scorso anno il celebre attore, attualmente in corsa per l'Oscar grazie al film Una famiglia vincente, raccontava che nel suo matrimonio non esistevano vincoli: "Non è una prigione, le esperienze, le libertà che ci siamo dati l'un l'altro e il sostegno incondizionato per me sono la più alta definizione di amore". Intervistato da Gayle King in Sunday Morning ha ribadito la potenza del suo amore che non è mai stato ferito da gesti infedeli.

Le parole di Will Smith

Will Smith che con sua moglie Jada forma una coppia non convenzionale, e ospite al Sunday Morning ha raccontato di non avere alcun segreto con la sua donna.

"Non c'è mai stata infedeltà nel nostro matrimonio, mai. Jada ed io parliamo di tutto, non ci siamo mai sorpresi a vicenda con niente".

La star di Hollywood – ha continuato – ha scelto di raccontare la sua vita per aiutare altre persone:

Ho deciso che le chiacchiere sulla mia vita possono essere di beneficio alle persone. Penso che le chiacchiere siano il primo passo per avere una vera conversazione e poter veramente esplorare se alcune delle cose nel tuo cuore siano amorevoli o tossiche.

Il concetto di ‘matrimonio' secondo Will Smith

Aveva parlato di matrimonio non convenzionale, Will Smith e sua moglie Jada Pinkett Smith avevano scelto di evitare la strada della monogamia vivendo il loro amore nella libertà più assoluta. Un patto matrimoniale che ha permesso alla coppia di trovare un equilibrio perfetto, per essere sempre in sintonia anche dopo 25 anni di matrimonio. "Il poliamore è la chiave per la libertà" aveva spiegato, dando importanza all'onestà nella coppia piuttosto che ai segreti che possono nascere a chi vive nella monogamia.