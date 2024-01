Wanda Nara fa firmare a Mauro Icardi un accordo milionario contro il tradimento Wanda Nara ha chiesto a Mauro Icardi di firmare un accordo anti-infedeltà che contiene una clausola milionaria. Se il calciatore dovesse tradire sua moglie, dovrebbe sborsare 100 milioni di dollari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È notizia di questi giorni che Wanda Nara abbia fatto firmare un accordo per tutelarsi di possibili tradimenti. A riportarlo sono alcune tra le più note testate sudamericane, secondo cui l'imprenditrice avrebbe chiesto a Mauro Icardi di siglare un accordo anti-infedeltà milionario.

La firma dell'accordo anti-infedeltà

A riportare la notizia esclusiva è stato il settimanale argentino Revista Noticias, secondo cui la vincitrice di Ballando con le Stelle avrebbe deciso di prendere precauzioni per tutelare la stabilità del suo legame con il calciatore che, ormai, tra alti e bassi dura da dieci anni. L'imprenditrice, supportata dai suoi avvocati, ha stilato un accordo in cui è stata inserita una clausola dal valore di 100 milioni di dollari, che legherebbe marito e moglie. Quindi, se Icardi si trovasse nella situazione di voler tradire la sua consorte dovrebbe pensarci molto bene, sempre che non voglia sborsare la cifra di cui sopra. Wanda Nara è rimasta particolarmente scottata dallo scandalo che l'ha travolta, in merito al presunto tradimento di suo marito con Eugenia Suarez, conosciuta con il soprannome di China. Sembrerebbe che il calciatore abbia accettato di firmare il contratto e che, quindi, almeno finché non saranno loro deciderlo per altri motivi, i due non dovrebbero separarsi a causa di improvvisi tradimenti, come più volte era stato annunciato in questi ultimi anni, ma poi smentito da entrambi che, alla fine, hanno sempre trovato il modo di superare le crisi.

Wanda Nara continua le cure per la leucemia

Nel frattempo l'imprenditrice porta avanti i suoi progetti e, infatti, si trova in Brasile, per il suo nuovo singolo "Bad Bitch" che sta già spopolando. Il tutto continuando la sua cura contro la leucemia. Fonti vicine al settimanale argentino confermano che Nara sia sempre in contatto con il suo medico Miguel Pavlovsky, che la sta supportando nell'affrontare la malattia.