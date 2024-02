Karina Cascella attacca Ilary Blasi: “Non ci crede nessuno che andava a Milano solo per un caffè” Karina Cascella ha detto la sua riguardo ai rumor tra Ilary Blasi e il “ragazzo del caffè”, riferendosi a Cristiano Iovino. L’ex opinionista ha pubblicato il video sfogo sui social, stufa di sentire parlare continuamente del divorzio tra il calciatore e la showgirl. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Ilary non è una santa, non ci crede nessuno che andava a Milano solo a prendere un caffè" inizia così uno dei video pubblicati da Karina Cascella nelle sue storie di Instagram. Il riferimento era alla presunta frequentazione intima tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino. Nel lungo sfogo ha puntato il dito contro la showgirl, criticandola per la sua sovraesposizione mediatica e accusandola di aver lucrato sul suo divorzio: "Ora qualche soldarello te lo sei guadagnato con la serie tv, le interviste, avanti e indietro… E ora basta!".

Karina Cascella contro Ilary Blasi: "Ci avete ucciso la salute"

In principio il clamore in seguito all'annuncio del divorzio con Totti, poi la rivelazione della relazione con Noemi Bocchi, il mistero dei Rolex rubati, una serie "Unica" e anche un libro. Si potrebbe dire "Che stupida" l'idea che i rumors intorno alla coppia più chiacchierata di Roma e dintorni si possano placare. Karina Cascella è però stanca di questa storia e non ne ha fatto mistero: "Ragazzi, va bene tutto, che è una coppia pubblica, sicuramente super conosciuti, Totti è un grandissimo calciatore, un grandissimo campione, lei ha fatto il suo percorso televisivo, ma non è che stiamo parlando della Regina Elisabetta e del consorte – ha sbottato Karina Cascella sui social – si potrà scrivere libri e serie tv e interviste tutti i giorni, ovunque, radio, televisioni, per parlare del divorzio? Ci avete ucciso la salute!".

La difesa in favore di Ilary Blasi

L'ex opinionista di Uomini e Donne ha aggiunto: "Sembra che ha divorziato solo lei! Io poi dico, anche le persone che scrivono continuamente "brava, brava, brava". Ma brava di cosa? Ma brava perché? Che ha fatto di così straordinario? Cioè, lui ha fatto quello che ha fatto, ma lei mica era una santa, eh! Anche perché non ci crede nessuno che andava a Milano a prendersi un caffè". Cascella ha poi rincarato la dose: "Ora, va bene tutto, ma si sapeva che non era un caffè. E continua, continua, continua. Un po’ di amor proprio! Ora qualche soldarello te lo sei guadagnato con la serie tv, le interviste, avanti e indietro… E ora basta! Ci hai ucciso. Ci avete sfrantumato”. Il parere degli utenti non è tardato da arrivare, bollati dalla stessa influencer come "paladine della giustizia": "Stanno arrivando i difensori della loro eroina, questa grandissima donna che è sopravvissuta alle corna, a un divorzio, che è sopravvissuta mentre beveva un caffè a casa di un ragazzo che si chiama Cristiano ed è riuscita a sconfiggere tutte le sue sofferenze andando avanti" ha concluso Cascella con un ultimo commento indignato.