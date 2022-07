“Vorrei portarti sulla luna”, Carlo Conti romantico con la moglie Francesca Vaccaro Carlo Conti fa gli auguri di compleanno alla moglie Francesca Vaccaro pubblicando un post romantico a lei dedicato.

A cura di Stefania Rocco

Carlo Conti non è solito esibire il suo privato e i suoi sentimenti sui social ma per la moglie Francesca Vaccaro è disposto a fare un’eccezione. Lo dimostra un post pubblicato qualche ora fa, dedicato proprio alla madre di suo figlio. L’occasione è il compleanno della celebre costumista che da anni è la compagna del conduttore, un momento che Conti ha voluto celebrare pubblicamente.

Il compleanno di Francesca Vaccaro

“27 luglio. Buon compleanno amore mio!!! Per festeggiare ti vorrei portare sulla luna”, ha scritto Conti pubblicando una foto della moglie. Si tratta di uno scatto “a tema”, per realizzare il quale Francesca posa comodamente sdraiata su una lampada a forma di luna. Non c’è compleanno di Francesca che Conti non festeggi pubblicamente sui social. Anche lo scorso anno, il conduttore aveva voluto farle gli auguri via Instagram, dimostrando apertamente quanto il rapporto con la moglie sia fondamentale nella sua vita.

Il rapporto tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro

Sposati da 10 anni, Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sono conosciuti nel 2001. All’epoca Conti conduceva Domenica In e Francesca lavorava dietro le quinte del programma come aiuto costumista. Quel loro legame non divenne subito importante. Lo stesso Conti si divertiva a definirsi un Don Giovanni. Dopo qualche tempo da quel primo incontro il conduttore e Francesca decisero di separarsi e Carlo si innamorò di Roberta Morise, altro volto di Rai1 (ma di recente ha partecipato all'Isola dei famosi), conosciuta dietro le quinte del programma l'Eredità. Quella relazione si interruppe nel 2011 e il conduttore ritrovò Francesca. “Per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché, grazie a lei, sono passato dall'io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutti ed ero solo a uno che comprende un'altra persona”, ha detto Conti della moglie.