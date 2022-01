Vladimir Luxuria racconta il perché non ha voluto continuare la sua transizione Vladimir Luxuria si è raccontata in una recente intervista, in cui ha affrontato anche la tematica della transizione mai portata a termine: “Non è detto che non possa cambiare idea”.

A cura di Ilaria Costabile

Vladimir Luxuria ha sempre parlato apertamente delle sue scelte di vita, raccontando nel dettaglio anche aspetti piuttosto intimi del su privato, definendolo un modo per far avvicinare anche tanti ragazzi che come lei hanno vissuto momenti di difficoltà. In un'intervista a Libero, l'ex parlamentare che sarà protagonista del nuovo programma di Nicola Savino in prima serata su Italia 1, ha parlato dei motivi per i quali non si sia mai decisa a fare il passo decisivo di completare la transizione.

Le ragioni di Vladimir Luxuria

L'opinionista di tv non ha mai nascosto il fatto che sin da quando era un ragazzino ha sempre sentito di non riconoscersi con l'identità maschile, ragion per cui nel tempo ha iniziato quel percorso che l'ha portato a riconoscersi nella persona che è oggi, eppure nonostante si sia sottoposta in passato a degli interventi che modificassero i suoi lineamenti, non ha mai voluto proseguire il suo percorso, diventando donna a tutti gli effetti. Alla testata, quindi, spiega il perché:

L'anestesia mi terrorizza. Anche se poi è vero: mi sono rifatta naso, labbra e seno in una botta sola. E, a dire il vero, attiravo l'attenzione degli uomini più come trans. La transizione richiede vari fasi: avendo piena proprietà del corpo si può fermare in qualsiasi momento. Ma anche andare avanti; non è detto che non cambi sesso del tutto. La pensava così anche Eva Robin's.

Il passato di Vladimir Luxuria

Prima di entrare a far parte del mondo della tv e diventare un simbolo nella lotta ai diritti civili, sostenendo strenuamente la comunità LGBTQ, le cui istanze furono portate anche in Parlamento durante il suo periodo in politica, il passato di Vladimir Luxuria non è stato semplice. In rare occasioni ha raccontato un momento davvero intimo della sua vita, senza mai rinnegarlo, ma ammettendo che non avrebbe più preso un decisione simile, come quella di vendere il proprio corpo: "Non mi prostituirei un'altra volta. Non posso dire di essermi pentita, era un periodo della mia vita. L'ho trascorso con lunghe sedute dall'analista; avevo passato talmente tante delusioni con gli uomini che, per ripicca, nella mia testa, decisi: non mi date niente e vi vergognate di me? Almeno datemi i soldi".