Virginia Raffaele è fidanzata con Thomas Santu, attore romano di 9 anni più giovane Virginia Raffaele è stata pizzicata in compagnia dell’attore romano, che l’ha accompagnata fino al portone di casa. Baci appassionati, risate e abbracci, sembra che la protagonista di Lol 2 abbia finalmente trovato l’amore.

A cura di Giulia Turco

(A destra foto dal settimanale Oggi di Virginia Raffaele e Thomas Santu).

Virginia Raffaele ha finalmente trovato l'amore, o almeno così pare a giudicare dalle foto dei baci rubati con l'attore Thomas Santu, 31enne romano. L'attrice, 41 anni, in passato ha avuto una relazione con il collega Ubaldo Pantani, imitatore di Mai Dire Gol e quelli che il Calcio, durata dal 2013 e vissuta intensamente tra privato e lavoro in comune. Dopo cinque anni insieme la rottura e da allora nessun uomo nel cuore dell’attrice romana che nel 2019 si dichiarava single. “Non è semplice, soprattutto se fai lo stesso lavoro”, raccontava nel 2019.

La notte romantica e i baci a Milano

A immortalare il loro amore è il settimanale Oggi, che pubblica gli scatti di una fredda e romantica notte milanese. Virginia è appena uscita dal Teatro Lirico, reduce da una delle tappe del suo spettacolo Samusà. Ad attenderla, camuffato tra la folla di fan e con in mano una rosa rossa da donarle, c'è Thomas Santu. I due vanno a cena con la troupe, poi si allontanano in coppia, a braccetto. Incrociano l'obbiettivo dei paparazzi, li notano ma non curanti ci ridono su e continuano la loro passeggiata. Sono quasi le due quando, ridendo, si scambiano abbracci e baci innamorati, fino sotto casa dell'attrice, dove lui le dà la buonanotte prima di salutarla.

(Virginia Raffaele e Thomas Santu a Milano, foto Oggi).

Chi è Thomas Santu attore e fidanzato di Virginia Raffaele

Thomas Santu è l'attore che ha rubato il cuore all'attrice e imitatrice Virginia Raffaele. Classe 1991, ha 31 anni ed è originario di Civitavecchia. Attualmente vive a Roma e sta lavorando a teatro nel musical Pretty Woman dove veste i panni del protagonista maschile interpretato nel film da Richard Gere. Affascinante e dagli occhi di ghiaccio, Thomas è piuttosto discreto e sul sul profilo Instagram @thomas_santu pubblica per lo più contenuti relativi al suo lavoro.