Valeria Marini vende casa a Milano per 1,5 milioni: il gesto d'amore nascosto dietro l'affare immobiliare Valeria Marini mette in vendita il suo appartamento milanese a una cifra record. Dietro la decisione, un tentativo di aiutare la madre dopo la truffa subita e sanare la frattura nel loro rapporto.

La stella del Bagaglino si prepara a dire addio al suo rifugio di lusso nel cuore pulsante della Milano glamour. Un milione e mezzo di euro: questo il valore stellare dell'appartamento milanese di Valeria Marini, che la showgirl avrebbe deciso di mettere sul mercato immobiliare secondo quanto rivelato dal settimanale "Oggi". È un sacrificio "immobiliare" che Valeria fa per amore materno.

L'indiscrezione, che sta facendo il giro del web, svela come dietro questa mossa ci sarebbe un obiettivo ben preciso, intimamente legato alla madre Gianna Orrù, con cui ha litigato. Un gesto d'amore nascosto dietro un'operazione finanziaria milionaria.

Ecco perché Valeria Marini vende casa

Ma cosa spinge la diva a separarsi dal suo prestigioso pied-à-terre milanese? La motivazione sarebbe da ricercare nei guai finanziari che hanno travolto la madre, vittima di una devastante truffa da centinaia di migliaia di euro. Con il ricavato della vendita, Valeria potrebbe tendere una mano concreta alla donna che l'ha cresciuta, aiutandola ad affrontare spese legali, processi e conti in rosso.

La reggia milanese da 130 mq in Corso Como

L'appartamento in questione, descritto come "variopinto" dal settimanale, si estende per circa 130 metri quadrati in una delle zone più esclusive della metropoli lombarda: Corso Como. Una location strategica che ha rappresentato per anni il punto d'appoggio della showgirl durante i suoi frequenti soggiorni professionali nel capoluogo della moda. Non si tratta dell'unica proprietà della stellare Valeria. Mentre il suo domicilio principale rimane a Roma – un lussuoso appartamento con vista mozzafiato su Piazza di Spagna, già protagonista di servizi fotografici su riviste di design che ne hanno mostrato l'arredamento esuberante in puro stile barocco – l'immobile milanese rappresentava uno dei diversi investimenti immobiliari accumulati dalla showgirl nel corso della sua carriera.

Il tentativo di ricucire lo strappo familiare

Secondo le indiscrezioni, la decisione di vendere l'immobile potrebbe nascondere anche un significato più profondo: un tentativo di riavvicinamento in un momento di grave crisi relazionale. Da tempo, infatti, madre e figlia non si parlano più, con una frattura diventata ormai di dominio pubblico. Persino i tentativi di mediatrici illustri come Mara Venier, che poche settimane fa aveva provato a orchestrare una riconciliazione durante una puntata di Domenica In, si sono rivelati fallimentari. "Me ne vado", aveva detto Gianna Orrù. Valeria non ha ancora confermato né smentito la notizia della vendita, ma il gesto – se confermato – rappresenterebbe un grande gesto.