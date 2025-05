video suggerito

Affari tuoi, il pescivendolo Marco vince 50mila euro: “Lavoro di notte al freddo, i soldi mi servono per un po’ di tranquillità” Nella puntata di Affari tuoi trasmessa giovedì 15 maggio ha giocato Marco dalla regione Liguria. Il pacchista si è fatto accompagnare dalla moglie Valeria. Con coraggio ha gestito i cambi e le offerte del Dottore e così si è portato a casa 50mila euro. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

1.444 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari tuoi trasmessa giovedì 15 maggio. Ha giocato Marco per la regione Liguria. Nel programma condotto da Stefano De Martino, si è fatto accompagnare dalla moglie Valeria. Ha pescato il pacco numero 3. Una partita in salita, in cui i pacchi più ricchi sono usciti quasi subito. L'offerta massima del Dottore Pasquale Romano è stata di 30mila euro. L'uomo, che nella vita fa il pescivendolo ambulante, ha rifiutato perché sperava di riuscire ad aggiudicarsi una somma che gli desse un po' di tranquillità. Nel suo pacco c'erano 50mila euro.

Chi è Marco, la storia del concorrente della Liguria e della moglie Valeria

Marco è il concorrente della Liguria che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda giovedì 15 maggio. Viene da La Spezia. Nella vita fa il pescivendolo ambulante, come i suoi nonni: "Lo faccio da 25 anni, spero di fare del mio meglio". Da quando aveva 10 anni coltiva la passione per i balli standard e proprio ballando ha incontrato la moglie Valeria, che lo ha accompagnato ad Affari tuoi:

Da bambini frequentavamo la stessa scuola di ballo. Solo che io ero un po' più grande e lei un po' più piccola, ma la guardavo tanto. Poi siamo cresciuti, dopo tanti anni ci siamo ritrovati a scuola di ballo. Sua madre era una mia cliente e da lì abbiamo iniziato a frequentarci.

Hanno portato un portafortuna, una gabbietta di metallo con una pietra di acquamarina dentro: "Si chiama genesa. Sperimentato, ha già portato fortuna. Me l'ha regalato un amico che mi ha assicurato che con questo andrò sul sicuro, sarà un successo".

Affari tuoi, la partita di Marco: quanto ha vinto nella puntata del 15 maggio

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Marco contenevano 30mila euro, 200mila euro, 100mila euro, 100 euro, il pigato e Gennarino. Il Dottore ha offerto 25mila euro. Marco ha commentato:

Tutti arriviamo a questo punto. Sono tanti soldi per me. Mi alzo tutte le notti alle tre e so che per guadagnare questi soldi si fa molta fatica, sto all'acqua e al freddo. Io e mia moglie ci siamo detti prima di venire qua che avremmo provato ad andare in fondo. Ringrazio il Dottore ma rifiuto e vado avanti.

I pacchi successivi contenevano 500 euro, 0 euro e 10mila euro. Il dottore ha offerto 30mila euro. Marco ha ribadito di essere consapevole che siano tanti soldi ma, ha aggiunto, "vorrei qualcosina di più perché vorrei avere un po' di tranquillità nel mio lavoro, questi non mi bastano". Valeria gli ha fatto eco: "Dottore, noi siamo qua per portarti via qualcosa di più". Purtroppo, subito dopo ha aperto il pacco da 300mila euro: "Pazienza", ha commentato Marco. Poi ha scelto i pacchi contenenti 200 euro e 20 euro. Il Dottore ha offerto solo 15mila euro in cambio di ben quattro tiri. L'offerta è stata rifiutata. Nei quattro pacchi scelti da Marco c'erano: 15mila euro, 75mila euro, 20mila euro e 50 euro. Il Dottore ha offerto 10mila euro. Marco ha chiesto consiglio alla sua compagna, poi ha spiegato:

Ho sempre detto di voler giocare. Mi sono giocato premi importanti ma mi sono divertito. 10mila euro sono soldi, a metterli via si fa fatica. I miei due figli mi hanno chiesto un regalino, di fare un viaggio, con diecimila euro non si fa un granché. Ragazzi provo ad andare avanti e cerco di prenderne 50mila. Questi non mi cambiano la vita.

Nel pacco aperto subito dopo c'era 1 euro. Poi ha pescato il pacco da 5mila euro. Dunque sono rimasti 10 euro e 50mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio. Il concorrente ha riflettuto: "Il 7 è il numero che mi hanno attaccato quando ho fatto il provino ed è il giorno del mio compleanno, il 7 agosto, per questo l'ho lasciato in fondo. Il Dottore mi ha sempre offerto poco. Ma rifiuto il cambio". Il suo coraggio è stato ripagato, il pacco numero 3 conteneva 50mila euro.