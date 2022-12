Valeria Marini e i baci roventi a Eddy Siniscalchi: “Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”

Prosegue la storia d'amore di Valeria Marini e Eddy Siniscalchi. Sul settimanale Chi, le foto della romantica fuga sulla neve, tra sorrisi, caldi baci e abbracci. La showgirl e l'imprenditore stanno insieme dalla scorsa primavera e sembrano più uniti che mai.

Valeria Marini è sentimentalmente legata a Eddy Siniscalchi dalla scorsa primavera. Galeotto un evento a Roma, che lo scorso aprile li ha fatti incontrare. In occasione delle festività natalizie, la coppia si è concessa un soggiorno a Cortina. La cinquantacinquenne e il trentacinquenne sono apparsi più innamorati che mai. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge:

Li ritroviamo sulle nevi di Cortina, dove la showgirl è stata assai spesso, in effetti. Ma che vede per la prima volta insieme con lui, che «è meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama "vita mia". Facciamo l'amore dalla mattina alla sera», ripete spesso agli amici più cari. E allora con il suo Eddy tutto cambia, persino quel freddo penetrante del pomeriggio, può essere l'occasione per stringersi, scambiarsi un bacio, un lungo sorriso. E, forse, una promessa.

Nei mesi scorsi, intervistata dal Corriere, Valeria Marini ha confidato il suo entusiasmo per la storia d'amore con Eddy Siniscalchi: “L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”. L'imprenditore e broker nel settore immobiliare, invece, ha raccontato i primi passi di questa relazione, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it:

Abbiamo cenato insieme e ci siamo ritrovati a parlare di cose importanti. L’ha colpita che la trattassi come Valeria e non come Valeria Marini. A partire da quella sera ci siamo visti altre volte. Il primo bacio? Dopo un po’. Sono un signore, non appartengo al gruppo di quelli che ci provano subito. Volevo conoscerla meglio perché non mi interessava solo un’avventura. Le ho già fatte in passato queste cose. Volevo che fosse una storia seria.