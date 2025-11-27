Uomini e Donne, grave incidente per Gianmarco Meo, ha distrutto l’auto ma è illeso: “La vita può cambiare in un attimo”

Gianmarco Meo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, coinvolto in un grave incidente stradale. L’auto distrutta, ma lui sta bene: “Il vero lusso è svegliarsi la mattina con un corpo che risponde”.

La foto pubblicata nelle sue stories ha gelato migliaia di follower: un'auto ridotta a un ammasso di lamiere contorte, il parabrezza sfondato, la carrozzeria irriconoscibile. Gianmarco Meo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.

Lo spavento e il messaggio ai fan

Gianmarco Meo ne è uscito completamente illeso. Nessuna frattura, nessuna ferita grave. Solo lo shock di rendersi conto di quanto sia sottile il confine tra la normalità e la tragedia.

"Il vero lusso è svegliarti la mattina e avere un corpo che risponde. Che ti fa correre, allenare, ridere, giocare. Che ti permette di vivere senza dolori, senza limiti", ha scritto l'ex corteggiatore nelle ore successive in una storia su Instagram. Il corteggiatore ha colto l'occasione per condividere una riflessione più profonda, nata probabilmente nei minuti immediatamente successivi allo schianto, quando si è reso conto di essere ancora vivo.

"La felicità è un'altra cosa"

"Non so se riuscirò a rispondere a tutti, ma GRAZIE. Sto bene e non mi sono fatto nulla", ha scritto Gianmarco, sopraffatto dall'affetto dimostrato dai suoi follower. Il messaggio finale racchiude il senso di quanto accaduto: "Ho postato tutto questo solo per far capire che ad oggi la felicità è un'altra cosa da quello che si ricerca, in questa vita così frenetica date peso alle piccole cose agli attimi. Perché le cose belle della vita sono altre da quelle che rincorriamo. Perché quello sì, è il lusso più grande", ha proseguito nel suo messaggio, invitando chi lo segue a ridimensionare le priorità quotidiane.

L'esperienza a Uomini e Donne e la vita dopo il programma

Gianmarco Meo era entrato nel parterre di Uomini e Donne come corteggiatore di Francesca Sorrentino, la tronista reduce dall'esperienza a Temptation Island con l'ex fidanzato Manuel Maura. Un percorso complicato, il loro, fatto di attrazione ma anche di dubbi mai completamente risolti. Francesca aveva manifestato più volte perplessità sul reale interesse di Gianmarco, anche a causa della sua iscrizione a un'agenzia di spettacolo. Alla fine aveva scelto Gianluca Costantino, ma la relazione si era rivelata un fuoco di paglia. Le voci sul ritorno con l'ex Manuel si erano moltiplicate nelle settimane successive, confermando forse i sospetti che Gianmarco aveva sempre avuto: Francesca non era mai riuscita davvero a voltare pagina.

Il corteggiatore aveva commentato la situazione con una frecciatina al vetriolo, lasciando intendere di aver sempre percepito quell'ombra ingombrante del passato. Poi era tornato alla sua vita, costruendosi comunque un seguito consistente sui social e portando avanti nuovi progetti personali e professionali.