Anticipazioni Uomini e Donne 11 novembre: Alessandro e Roberta tornano in studio con una sorpresa

Le anticipazioni dalla puntata di Uomini e Donne registrata oggi 11 novembre pubblicate in anteprima da Fanpage.it. Ospiti in studio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.

Fanpage.it pubblica in anteprima quanto accaduto oggi, 11 novembre, nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. La puntata è stata ricca di confronti accesi, sorprese romantiche e nuovi arrivi che promettono di movimentare il parterre.

Dopo la puntata di ieri, Roberto e Agnese hanno avuto una discussione in studio: lei lo ha accusato di non averla difesa durante un confronto con Federico. Nel corso del dibattito, è emerso che Roberto, qualche settimana fa, aveva rivisto Francesca – ex dama del programma – senza però averlo raccontato a nessuno o avere informato la redazione del programma.

Una nuova dama per Federico Mastrostefano

Federico Mastrostefano ha deciso di chiudere la conoscenza sia con Marta che con Talia, scegliendo invece di accogliere una nuova dama, Emanuela, pronta a conoscerlo.

Anche tra Sara e Marco la situazione resta tesa: i due sono usciti insieme in esterna, ma le discussioni non si placano. Marco ammette di non riuscire a superare la gelosia derivante dal fatto che lei possa conoscere altri cavalieri.

Ospiti speciali della registrazione sono stati Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La storia tra i due procede a gonfie vele, e a sorpresa Roberta ha deciso di regalare ad Alessandro le chiavi di casa, un gesto simbolico che conferma la solidità del loro legame cominciato proprio nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi.

Flavio Ubirti e gli scontri con le sue corteggiatrici

Spazio anche a Francesco e Lucia: la scorsa settimana lui le aveva chiesto di lasciare insieme il programma, ma le cose tra loro non sembrano andare come previsto. Lucia, infatti, ha accettato l’arrivo di un nuovo cavaliere, segno che la conoscenza con Francesco attraversa un momento di crisi.

Per quanto riguarda il trono classico, Flavio Ubirti ha fatto una romantica sorpresa a Martina, presentandosi a casa sua: tra i due è scattato anche un bacio. Tuttavia, in esterna con Nicole non sono mancati i contrasti. Dopo una lite, Nicole ha deciso di lasciare il programma, accusandolo di essere interessato solo a Martina. Flavio l’ha raggiunta subito dopo, cercando di chiarire la situazione.