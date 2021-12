Un fan ossessionato di Kylie Jenner viola l’ordine restrittivo e viene arrestato Un fan ossessionato da Kylie Jenner si è presentato davanti al cancello della sua villa di Beverly Hills, violando così l’ordine restrittivo che aveva nei suoi confronti. È stato subito arrestato dalla polizia.

A cura di Elisabetta Murina

È talmente ossessionato da lei da aver violato anche un ordine restrittivo. Nel giorno di Santo Stefano, un fan si è presentato al cancello della villa di Beverly Hills di Kylie Jenner, infrangendo il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto. Per la star, incinta del suo secondo figlio, i problemi con gli stalker sono aumentati negli ultimi tempi.

Kylie Jenner perseguitata da un fan

Si chiama Jrue Mesgan il fan che ha violato l'ordine restrittivo pur di avvicinarsi a Kylie Jenner. Tuta nera, cappellino grigio e mascherina sul volto, nel giorno di Santo Stefano il ragazzo si è presentato davanti alla casa della star, un'esclusiva villa di Beverly Hills dal valore di 36milioni di dollari, per vederla. Una guardia di sicurezza dalla star, incinta del suo secondo figlio, l'ha però riconosciuto e ha immediatamente chiamato la polizia. Come riporta il sito americano TMZ, lo stalker è stato arrestato per violazione di un ordine del tribunale e trattenuto con una cauzione di 2omila dollari.

I precedenti di Jrue Mesgan

Non è la prima volta che Kylie Jenner e le sue sorelle si trovano a dover fare i conti con fan decisamente troppo insistenti. E sopratutto, non è la prima volta che proprio Jrue Mesgan tenta di avvicinarsi alla star. Negli ultimi mesi, infatti, in diverse occasioni si era presentato alla sua porta, cercando in tutti i modi di vederla. In una di queste incursioni, riporta TMZ, le aveva anche dichiarato il suo amore e chiesto la mano, con tanto di mazzo di fiori. Tuttavia, questi insistenti e indesiderati tentativi lo avevano portato a ricevere un ordine restrittivo nei confronti di Kylie, che lo obbligava a stare lontano da lei e dalla sua residenza. Visto l'ultimo episodio, però, sembra che non abbia ancora imparato la lezione e non si sia rassegnato all'idea che il suo amore non è purtroppo corrisposto.