Totti festeggia i 17 anni del figlio senza Ilary Blasi, alla cena di compleanno compare Noemi Bocchi Per festeggiare il 17esimo compleanno del figlio Cristian, Francesco Totti ha organizzato un pranzo di famiglia in un ristorante affacciato sul mare. Grande assente l’ormai ex moglie Ilary Blasi, mentre presente quasi a sorpresa la nuova fiamma Noemi Bocchi, come testimoniano alcuni scatti sui social.

A cura di Elisabetta Murina

Cristian Totti ha compiuto 17 anni. Per il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi questo compleanno, l'ultimo primo di diventare maggiorenne, è stato diverso dagli altri: si tratta del primo festeggiato senza la madre e il padre insieme, che hanno ormai ufficializzato la fine del loro matrimonio. Al pranzo di famiglia era presente invece Noemi Bocchi, la nuova fiamma del Pupone, come testimoniano alcuni scatti pubblicati sui social.

Il pranzo con Noemi Bocchi per il compleanno di Cristian

Per festeggiare il 17esimo compleanno del figlio, Francesco Totti ha scelto ancora una volta il ristorante Isola del Pescatore a Santa Severa, affacciato direttamente sul mare. Una location a lui ormai cara dove era già stato sia per il suo compleanno che per quello della figlia Chanel. Un pranzo di famiglia in cui la grande assente, per la prima volta in un'occasione così importante, è l'ormai ex moglie Ilary Blasi. Presente invece, con grande sorpresa, la nuova fiamma Noemi Bocchi. Come testimoniano alcuni scatti condivisi sui social, la donna compare al fianco dell'ex calciatore della Roma mentre Cristian Totti spegne le candeline della torta e si gode la giornata. I paparazzi attendono fuori dal ristorante alla ricerca dello scatto perfetto o di qualche scoop sulla vita familiare dell'ex calciatore.

Gli auguri social di Totti e Ilary Blasi al figlio

Come augurio di buon compleanno, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno condiviso tra le stories Instagram una foto con il figlio Cristian, che il 6 novembre scorso ha compiuto 17 anni. La conduttrice ha postato prima l'immagine di lei incinta del suo primogenito, poi una foto attuale mentre lo bacia. Il calciatore ha postato invece l'immagine ormai famosa scattata allo stadio nel giorno del suo addio al calcio, dove padre e figlio si guardano commossi. Un particolare accomuna i genitori: lo stesso messaggio per il figlio che recita "Auguri amore mio".