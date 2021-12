Tina Cipollari ha trovato un nuovo amore: è il misterioso Alfredo Al settimanale “Vero”, Tina Cipollari conferma la relazione con questo nuovo uomo, conosciuto nel corso dell’estate.

Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, avrebbe trovato un nuovo amore. Come sappiamo, in amore la ex ‘vamp' è davvero molto sfortunata. Dopo aver annullato le nozze con Vincenzo Ferrara, proprio all'ultimo momento, Tina Cipollari avrebbe trovato calore e ristoro per l'anima nei confronti di un uomo misterioso che si chiama Alfredo. Sarebbe stato lui a riempire il vuoto lasciato dal ristoratore fiorentino.

Chi è Alfredo, il nuovo amore di Tina Cipollari

Al settimanale "Vero", Tina Cipollari conferma la relazione con questo nuovo uomo, conosciuto nel corso dell'estate. Tina Cipollari ne parla poco, ha paura di mettere quest'uomo sotto i riflettori e soprattutto non vuole destabilizzare i figli che sono nati dal matrimonio con Kikò Nalli, Mattias, Gianluca e Francesco.

Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate [….] Non voglio esporre Alfredo, correre troppo.

Il passato amoroso di Tina Cipollari

Il matrimonio naufragato con Kikò Nalli, l'uomo che ha conosciuto nello studio di Uomini e Donne, non ha spento gli entusiasmi amorosi di Tina Cipollari. Con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara sembrava essere una storia vera e ci voleva il matrimonio, ma purtroppo Tina avrebbe scoperto la sua infedeltà e avrebbe deciso di annullare le nozze, proprio pochi mesi prima della cerimonia. Adesso, dopo un'estate passata a lenirsi le ferite, ha incantrato Alfredo.

I 20 anni di Tina Cipollari come opinionista

Proprio in aprile, Tina Cipollari ha festeggiato 20 anni a Uomini e Donne. È partita come corteggiatrice, poi è diventata l'opinionista centrale del programma: "“Non mi aspettavo che la mia avventura in tv sarebbe durata così a lungo”, ha spiegato al settimanale Nuovo, “Devo tutto solo a quel due di picche: per me si è chiusa una porta ma si è aperto un portone”.