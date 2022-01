Tina Cipollari a Gianni Sperti: “Sono la Befana, ti ho portato l’ovatta da mettere nelle mutande” Botta e risposta tra Gianni Sperti e Tina Cipollari nel giorno dell’Epifania. I due opinionisti di Uomini e Donne si sono scambiati degli auguri decisamente pungenti.

A cura di Daniela Seclì

Simpatico botta e risposta tra Gianni Sperti e Tina Cipollari nel giorno dell'Epifania. I due opinionisti di Uomini e Donne si sono scambiati gli auguri e per l'occasione, non si sono risparmiati frecciatine spiritose. La cinquantaseienne, dopo essersi sentita dare della Befana dal collega, ha svelato cosa ha intenzione di regalargli. Ma andiamo con ordine.

Gli auguri di Gianni Sperti a Tina Cipollari

Gianni Sperti, la mattina di giovedì 6 gennaio, ha inviato a Tina Cipollari i suoi auguri. L'opinionista ha accostato l'amica alla Befana. Nello screen della conversazione, pubblicato nelle Instagram Stories del ballerino, si legge: "Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana". Un messaggio evidentemente ironico, che Gianni può permettersi alla luce della loro lunga amicizia. La risposta di Tina, è stata decisamente più pungente.

L'esilarante replica dell'opinionista di Uomini e Donne

Tina Cipollari ha replicato a Gianni Sperti, ironizzando sulle sue "doti" fisiche. La bionda e frizzante opinionista di Uomini e Donne, infatti, gli ha detto che in quanto befana è passata anche da casa sua per fargli un dono. In particolare, gli ha portato una bella riserva di ovatta da mettere negli slip per tutto l'anno, per mettere riparo alla scarsa generosità che Madre Natura avrebbe avuto nei suoi confronti:

"Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l'anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa".

Insomma, il rapporto tra Gianni Sperti e Tina Cipollari nella vita reale, non è poi tanto diverso da quello che gli spettatori vedono ogni giorno a Uomini e Donne, fatto di battibecchi ma anche di innegabile affetto.