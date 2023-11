Tina Cipollari compie gli anni, gli ironici auguri dell’amico e collega Gianni Sperti Oggi, 14 novembre, è il compleanno di Tina Cipollari. La nota opinionista di Uomini e Donne compie 58 anni e Gianni Sperti le ha fatto gli auguri sui social con ironia. I due sono una presenza fissa nello show di Maria De Filippi, complici e amici da più di 20 anni.

A cura di Elisabetta Murina





Oggi, 14 novembre, è il compleanno di Tina Cipollari. La nota opinionista tv di Uomini e Donne festeggia 58 anni e per l'occasione sono diversi i fan e gli amici del mondo dello spettacolo che hanno voluto farle gli auguri. Tra questi c'è anche l'inseparabile Gianni Sperti, suo complice da più di 20 anni nello show di Maria De Filippi.

Gli auguri di Gianni Sperti a Tina Cipollari

Gianni Sperti ha scelto Instagram per fare gli auguri di compleanno all'amica e collega Tina Cipollari, con cui condivide il ruolo di opinionista a Uomini e Donne dal 2008, anche se la loro amicizia è nata a Buona Domenica qualche anno prima. Tra le sue storie Instagram, lui ha condiviso una foto della neo 58enne con il viso "ritoccato", cioè con un filtro che la rende più vecchia di quello che è in realtà, disegnandole rughe sul volto che non ha davvero. "Buon compleanno Tina, gli anni aumentano ma te li porti sempre bene", ha scritto con l'ironia che da sempre lo caratterizza, anche e soprattutto nel rapporto con l'ormai storica amica. La festeggiata ha voluto poi condividere lo scatto sul suo profilo, insieme a gli altri- numerosi- auguri ricevuti.

L'amicizia tra Gianni Sperti e Tina Cipollari

Le strade di Gianna Sperti e Tina Cipollari si sono incrociate più di 20 anni fa e da allora non si sono più separare. Amici, complici e colleghi, sono diventati due delle colonne portanti del noto show di Maria De Filippi, che dal lunedì al venerdì tiene compagnia agli spettatori con storie d'amore sempre nuove. In realtà, i due si sono incontrati per la prima volta nello studio di Buona Domenica, come ha raccontato Sperti a Verissimo proprio di recente: "Ci conosciamo da più di 20 anni, ci siamo conosciuti a Buona Domenica di Maurizio Costanzo e siamo diventati amici, non so perché, poi ci siamo ritrovati a Uomini e Donne". Ad oggi sono legati da una profonda amicizia, dove l'ironia e la presa in giro sono due degli ingredienti fondamentali. "Ci prova da 20 anni con me, ha un carattere troppo difficile, non ce la faccio. È matta", ha scherzato Sperti.