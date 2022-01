“Ti stupro poi ti uccido”: Alessia Macari perseguitata da uno stalker che ha denunciato tre volte Alessia Macari sta vivendo un incubo. Uno stalker che avrebbe già denunciato tre volte, continua a perseguitarla inviandole messaggi deliranti. La showgirl, in dolce attesa, si è sfogata sui social.

A cura di Daniela Seclì

Alessia Macari è perseguitata da uno stalker. La showgirl ed ex vincitrice del Grande Fratello Vip è in dolce attesa, ma non può godersi a pieno la gravidanza, perché quest'uomo continua a tormentarla. Stanca delle minacce, la moglie di Oliver Kragl, si è sfogata sui social. Secondo quanto racconta, lo avrebbe denunciato già tre volte, ma lo stalker sarebbe ancora nelle condizioni di usare i social per contattarla.

Uno stalker minaccia di morte Alessia Macari

Alessia Macari ha pubblicato nelle Instagram Stories uno dei numerosi commenti ricevuti dall'uomo che la perseguita. Nel messaggio, si leggono minacce di morte. I termini usati sono di una violenza inaudita. L'uomo scrive frasi come:

"Ti do un pugno sulla nuca così rimani paralizzata. […] Ti do un calcio nelle tempie così avrai una morte pesantissima di emorragia cerebrale. […] Ti cavo gli occhi dalle orbite. […] Ti finisco sgozzandoti con un coltellaccio. […] Ti taglio la gola dissanguandoti come un maiale o peggio ti sparo. […] Ti trascino nel cimitero, ti stupro e poi ti strangolo e ti faccio crepare. Una volta che sarai crepata avrò ottenuto la mia vendetta per punire la tua schifosissima condotta".

Insomma, parole inaccettabili, vergognose e deliranti che non stanno permettendo ad Alessia Macari di vivere la gravidanza serenamente. La showgirl si è sfogata: "Dopo tre denunce, è ancora sui social. Mi terrorizzi da marzo, lasciami in pace. Dopo averlo bloccato mille volte ancora continua. Dov'è la famiglia di questa persona?".

Alessia Macari e l'incubo durante la gravidanza

Alessia Macari ha spiegato di avere avuto gli incubi proprio a causa dei messaggi violenti che riceve da questa persona. La sua primogenita sta per nascere e lei vorrebbe solo essere lasciata in pace: