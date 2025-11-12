Thais Wiggers difende il compagno 65enne: “Storpiata la sua immagine, vorrei arrivare alla sua età come lui”

Con una serie di post pubblicati su Instagram, Thais Wiggers risponde alle critiche che le si sono abbattute addosso dal momento in cui è stata diffusa la prima foto che la ritrae mentre cammina al fianco del suo presunto nuovo compagno. L’ex velina di Striscia la notizia è stata attaccata a causa della differenza d’età tra i due, particolarmente evidente in alcuni degli scatti diventati virali. Oggi, in risposta a quelle polemiche, Wiggers difende il suo misterioso accompagnatore, rivelando che avrebbe 65 anni, dunque 25 più della neo quarantenne Thais.

La replica di Thais Wiggers dopo la foto con il suo nuovo compagno

Via Instagram, Thais ha accusato la stampa di aver volutamente alterato l’immagine del suo presunto nuovo fidanzato con il solo scopo di fare notizia. L’ex velina ha inoltre precisato di non aver mai reso nota la natura del loro rapporto, aggiungendo che sarà lei stessa a parlarne, qualora in futuro dovesse ritenerlo opportuno. Poi, con orgoglio, ha pubblicato un video che mostra il suo accompagnatore 65enne mentre fa surf — si tratterebbe dunque di uno sportivo — sfoggiando una forma fisica invidiabile e a proposito della quale, la donna ha scritto: "Vorrei arrivare a 65 anni così".

Ancora ignota l’identità dell’accompagnatore di Thais Wiggers

L’identità del 65enne fotografato al fianco di Thais — e che qualche giorno prima aveva partecipato al party per il 40° compleanno dell’ex velina — resta ancora un mistero. Wiggers ha preferito non svelarne il nome né alcun altro dettaglio sul suo conto, età a parte.

Leggi anche Il nuovo fidanzato di Thais Wiggers era già al suo compleanno: le prime foto di coppia

In passato, l’ex compagna di Teo Mammucari aveva difeso con decisione la propria vita privata, evitando che le sue relazioni diventassero argomento di cronaca rosa. Anche allora aveva cercato di proteggere il più possibile la relazione con il conduttore Rai, più grande di lei di 20 anni. E, a giudicare da questa nuova vicenda, sembra intenzionata a seguire la stessa linea di riservatezza.