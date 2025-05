video suggerito

Tensioni nel rapporto tra Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi: "Accesi confronti, lui era contrario The Couple" Tensione nel rapporto tra Al Bano e Jasmine Carrisi. Secondo Oggi, tra il cantante di Cellino San Marco e la figlia, avuta con Loredana Lecciso, ci sarebbero stati "accesi confronti". Il motivo? La recente partecipazione della 23enne a The Couple.

A cura di Elisabetta Murina

Tensione nel rapporto tra Al Bano e Jasmine Carrisi. Secondo il settimanale Oggi, tra il cantante di Cellino San Marco e la figlia, avuta con Loredana Lecciso, ci sarebbero stati "accesi confronti". La motivazione riguarderebbe la recente partecipazione della ragazza al reality The Couple, che ha chiuso in anticipo dopo poche puntate a causa dei bassi ascolti.

"Accesi scontri tra Al Bano e Jasmine Carrisi"

Stando al settimanale Oggi, che per primo ha lanciato l'indiscrezione, Al Bano sarebbe stato "contrario all'ingresso di Jasmine nel tritacarne del reality Mediaset". Il cantante avrebbe infatti espresso i suoi dubbi alla figlia, che però non lo avrebbe ascoltato. La 23enne, infatti, si è messa alla prova come concorrente di The Couple insieme all'amico Pierangelo Greco, cercando di vincere il montepremi finale di 1milione di euro.

Il programma però non è decollato e, a poche settimane dall'inizio, è arrivata la decisione di chiuderlo in anticipo soprattutto per i bassi risultati in termini di ascolti. E pare che Al Bano "abbia tirato un sospiro di sollievo" di fronte a questa notizia. Per quanto riguarda la tv, avrebbe preferito che la figlia "prendesse in considerazione progetti più strutturati" come Ballando con le Stelle, al quale lui ha partecipato tre anni fa.

Il rapporto di Jasmine Carrisi con il padre Al Bano

Jasmine Carrisi, Al Bano e Loredana Lecciso

Proprio in una delle prime puntate di The Couple, Jasmine Carrisi aveva parlato del rapporto con il padre Al Bano e del fatto di avere genitori famosi. "Ha influito tantissimo sul mio modo di essere", aveva spiegato. E poi ancora: "C'è chi pensa io abbia la vita perfetta perché hai i soldi e i genitori famosi. Ho sempre l'ansia di dover andar bene. Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce, mi viene l'ansia. A volte vorrei essere trasparente. I miei, soprattuto mio padre, non mi ha mai messo pressione. Penso che sia perfetto".