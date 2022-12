Tancredi, ex di Amici, si è fidanzato con la tiktoker e cantante Caffellatte Tancredi, cantautore ed ex concorrente del talent show Amici, si è innamorato. La fortunata, una coetanea, è la popolare tiktoker e cantante Caffellatte, nome d’arte di Giorgia Groccia.

Tancredi, giovanissimo cantautore e concorrente di una ex edizione di Amici, si è innamorato. Ad avere conquistato il cuore del cantante è stata una coetanea, anche lei molto popolare. Si tratta della titoker e cantante Caffellatte. A ufficializzare la relazione sono stati i diretti interessati postando sui social una foto inequivocabile nella quale li si vede baciarsi.

Chi è Giorgia Groccia, la tiktoker Caffellatte

Classe 1994, Giorgia Groccia è una cantante e tiktoker pugliese. È diventata particolarmente popolare quest’anno grazie al brano Non mi fai dormire, cantato in coppia con un altro ex allievo e finalista di Amici, Deddy. Proprio quest’ultimo avrebbe presentato Tancredi e Giorgia, facendo per loro da Cupido. Si erano ritrovati sul palco del concerto Battiti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci per poi cominciare a frequentarsi. La relazione tra Tancredi e Caffellatte è diventata velocemente importante, tanto da averli spinti a uscire allo scoperto sui social nonostante la famosa ritrosia dell’ex cantante di Amici (nota agli appassionati di Amici che lo avevano visto fare particolarmente fatica a raccontarsi di fronte alle telecamere, anche in relazione alla sua famiglia di origine). Proprio in occasione del tradizionale concerto estivo trasmesso da Italia1, Tancredi e Giorgia si erano scattati la prima foto postata sui social, realizzata in quel caso insieme a Deddy e a Luigi Strangis, altro cantante ed ex vincitore di Amici.

La prima foto social di Tancredi e Caffellatte

Tancredi e Caffellatte sono usciti allo scoperto solo da una manciata di giorni. È stata Giorgia a ufficializzare il loro legame, postando su Instagram una foto scattata con Tancredi nella cui didascalia aveva scritto “Love you”. Quel post è stato immediatamente ricondiviso da Tancredi, che ne ha approfittato per rendere di dominio pubblico la loro storia d’amore.