Sydney Sweeney lascia il fidanzato Jonathan Davino dopo 7 anni: le voci sul flirt con la co-star Glen Powell Sembra che quella tra Sydney Sweeney e Jonathan Davino non sia una semplice crisi e che la loro storia d'amore sia giunta al capolinea. Nel frattempo, continuano le voci di un flirt tra la protagonista di Tutti tranne te e del suo collega di set Glen Powell.

La rom-com Anyone But You aveva fatto sognare gli spettatori, innamorati della coppia formata da Sydney Sweeney (27 anni) e Glen Powell (36). A quasi due anni dall'uscita del film, in molti speravano che la storia d'amore tra gli attori diventasse realtà per via della rottura di Sweeney da Jonathan Davino e dei rumors su una sua vicinanza a Powell. In verità, però, le cose non stanno esattamente così.

Sydney Sweeney e Jonathan Davino si sono lasciati dopo 7 anni

Dopo quasi sette anni d'amore, la storia tra Sydney Sweeney e Jonathan Davino ha subito una brusca frenata. L'attrice e il produttore cinematografico non hanno commentato pubblicamente la notizia, ma una fonte vicina alla coppia ha confermato la loro rottura a People. Già a marzo 2025 i fan avevano iniziato a ipotizzare che i due si fossero lasciati per via di due indizi: Sweeney aveva rimosso una foto con il fidanzato dal suo profilo Instagram, pubblicando poco dopo uno scatto in cui non portava al dito l'anello di fidanzamento. Sembra, inoltre, che sia partita per un viaggio in solitaria per l'Africa e che stia vivendo da sola in hotel. I due avevano iniziato la loro relazione nel 2018, annunciando il fidanzamento ufficiale nel 2022.

Sydney Sweeney vicina all'attore Glen Powell, co-star in Anyone But You

Poco dopo l'uscita di Anyone But You, le foto dei protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell fuori dal set avevano portato i fan a pensare che la chimica tra loro fosse reale. In quel periodo, però, l'attrice aveva chiarito che tra loro ci fosse una semplice amicizia, con Jonathan Davino come "uomo della sua vita". Di recente Powell e Sweeney sono stati avvistati insieme al matrimonio della sorella di lui, Leslie. Stando a quanto riportato da TMZ, l'attrice avrebbe partecipato alle nozze perché molto legata alla famiglia dell'attore e non per via di un potenziale flirt tra loro.