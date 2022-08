Sting festeggia 30 anni di matrimonio con Trudie Styler, il party e il duetto con il figlio Joe Sting e la moglie Trudie Styler hanno festeggiato nella loro tenuta in Toscana il loro 30esimo anniversario di matrimonio: una grande festa con amici e parenti accompagnata dall’esibizione dell’artista con il figlio Joe.

A cura di Gaia Martino

Si sono sposati nell'agosto del 1992, sono trascorsi 30 anni da quel fatidico sì e ancora oggi "sono scintille" tra loro. Gordon Sumner alias Sting e la sua Trudie Styler hanno festeggiato con amici e parenti il traguardo raggiunto dal loro amore: su Instagram sono spuntate nelle ultime ore le immagini del party che si è tenuto a Il Palagio, in Toscana, nella loro casa con vigneto. Nel corso della serata sul palco il celebre cantante si è anche esibito sulle note di Every breath you take insieme al figlio Joseph, il primogenito nato dal primo matrimonio del cantante.

La dedica di Sting per la moglie Trudie

Su Instagram Sting ha celebrato l'amore per sua moglie Trudie Styler dopo aver festeggiato 30 anni di matrimonio nella tenuta di proprietà in Toscana con tanto di fuochi d'artificio. Con due fotografie scattate durante il party, il cantautore britannico ha aggiornato il suo profilo social, poi ha scritto: "30 years on… sparks still flying", tradotto "30 anni dopo… le scintille scoccano ancora". Lo stesso post è stato condiviso anche dall'attrice e produttrice cinematografica che ha aggiunto una foto delle nozze celebrate 30 anni fa: "Mi ha fatto impazzire, allora come oggi!".

L'esibizione con il primogenito Joe

Durante il party di anniversario di matrimonio a cui hanno partecipato amici e parenti, Sting si è esibito sul palco con la band sulle note di uno dei suoi brani di maggiore successo, Every breath you take, ma non era solo alla voce. Ad accompagnarlo il figlio Joe, il primogenito classe 1976 nato dal primo matrimonio dell'artista con Frances Tomelty, che ha seguito le orme del papà. È un cantautore e bassista del gruppo rock Fiction Plane, oltre ad essere papà di quattro figli. Il video dell'esibizione è stato condiviso dall'inviata de Le Iene Alice Martinelli invitata all'evento:

Sting ha altri cinque figli: la sorella di Joe, Kate, nata nel 1982, poi i figli avuti con l'attuale moglie, Brigitte Micheal, Jake, Eliot Paulina, e Giacomo Luke.