Sophie Codegoni racconta i tradimenti subiti: “Siamo tutti cornuti, io da quando avevo 16 anni”

Sophie Codegoni e le corna. L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello, ne ha parlato nel programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo. Si è definita un'esperta perché è stata tradita sin da quando aveva solo 16 anni. Se da una parte ritiene di poter comprendere questo comportamento durante l'adolescenza, non può giustificare in alcun modo il tradimento che avviene mentre la propria compagna è incinta o dopo le nozze.

Sophie Codegoni racconta i tradimenti subiti. Quando Caterina Balivo ha chiesto a Sophie Codegoni se sia mai stata tradita, la ventiquattrenne è scoppiata a ridere, rimarcando quanto spesso sia accaduto: "Io ho iniziato la mia collezione di corna a sedici anni, quindi sono esperta". La conduttrice, allora, le ha chiesto come abbia affrontato il tradimento quando era solo un'adolescente. L'influencer da una parte ha ammesso di esserci rimasta "malissimo", tuttavia col senno di poi riesce a vivere il pensiero del tradimento subito a 16 anni con molta più leggerezza: "Ripensandoci, ci sta". Ritiene sia molto più grave quando il tradimento accade da adulti, "essere traditi quando si è incinta o dopo le nozze" è tutto un'altro discorso. Ha commentato: "Lì fa male ed è difficile da superare, mentre a 16, 17 anni ci sta".

Sophie Codegoni ha scoperto di essere stata tradita. Sophie Codegoni ha svelato di avere sempre scoperto i tradimenti subiti, perché ha un animo da investigatrice: "Io scopro tutto". Persino le sue amiche si rivolgono a lei quando hanno dei dubbi sulle relazioni che stanno vivendo: "Tutti siamo cornuti purtroppo". Sophie Codegoni si è lasciata ormai alle spalle la burrascosa relazione con Alessandro Basciano, che si è conclusa con un divieto di avvicinamento per l'uomo alla sua ex compagna. I due ex gieffini hanno una figlie, Celine Blue.