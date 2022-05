“Soleil Sorge perché dal vivo sei così brutta?” e lei replica all’insulto Un ragazzo si è finto fan di Soleil Sorge e dopo averle chiesto di fare un video insieme le ha detto: “Ma perché dal vivo sei così brutta?”. L’influencer non si è di certo scomposta per uno scherzo tanto sciocco.

A cura di Daniela Seclì

Su TikTok sta circolando un video in cui un ragazzo, dopo avere incontrato Soleil Sorge nel corso di una serata, le chiede di fare una foto insieme e poi la gela sostenendo che sia brutta dal vivo. Chi ha seguito il Grande Fratello Vip e, prima ancora, L'Isola dei famosi, Pechino Express e Uomini e Donne, sa bene che Soleil Anastasia Sorge non è certo il tipo di donna che rimane di stucco davanti a un'affermazione tanto sciocca. Infatti, la replica è stata istantanea. Ma andiamo con ordine.

Il video dello "scherzo" a Soleil Sorge

Un ragazzo si è avvicinato a Soleil Sorge, fingendosi suo fan e chiedendole di fare un video. Quindi, mentre la riprendeva, le ha domandato: "Posso dirti una cosa?". Soleil si è dimostrata disponibile come sempre e lo ha invitato a parlare. Così, lui ha continuato: "Ma perché dal vivo sei così brutta?". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha esitato neanche per un istante e ha replicato ironica: "Perché non ho le luci giuste". Il video, diffuso sui social, ha cominciato a circolare con insistenza su diverse piattaforme. Così, Soleil Sorge ha commentato ulteriormente l'accaduto su Twitter.

La replica di Soleil Sorge

Soleil Sorge è intervenuta su Twitter ed è tornata a commentare il video. L'influencer, opinionista e giudice de La Pupa e il Secchione Show ha spiegato che con tutto quello che ogni donna ha dentro di sé, è assurdo fossilizzarsi sull'aspetto esteriore. Insomma quell'appunto – che nonostante il tono palesemente scherzoso non è giustificabile in alcun caso – non sembra averla toccata né ferita: