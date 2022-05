Simona Ventura racconta l’infortunio della mamma: “È tornata a casa dopo un mese e mezzo” Simona Ventura racconta l’infortunio di sua madre Anna, tornata finalmente a casa dopo un mese e mezzo in ospedale a seguito di una caduta.

A cura di Ilaria Costabile

Simona Ventura ha raccontato su Instagram il rientro di sua madre a casa, dopo più di un mese e mezzo in ospedale a seguito di una caduta per la quale si è rotta il femore. La conduttrice ha rivelato di essere stata particolarmente preoccupata in questo periodo, ma per fortuna si è risolto tutto per il meglio.

Il racconto di Simona Ventura

Ha aspettato qualche settimana prima di comunicare ai suoi fan cosa fosse accaduto, ma una volta risolta la questione, Simona Ventura ha raccontato di aver aver trascorso dei giorni di grande preoccupazione quando sua madre è stata portata d'urgenza in ospedale a seguito di una caduta. Dopo lunghe settimane di riabilitazione, però, la signora Anna è riuscita a rimettersi in sesto, pronta per ritornare a casa:

Ora lo posso dire (e respirare un sospiro di sollievo). Il 1 aprile 2022 (mio compleanno) mia mamma è caduta e le si è rotto il femore (per la terza volta). Aldilà dello spavento ieri (dopo più di un mese e mezzo) è tornata a casa 🏠. Voglio ringraziare sia l’equipe del prof #zaccagnini del @rizzoli.bologna.ospedale , che l’aiuto fondamentale di @roberto_furia_ e di tutto lo staff del @consorzio_colibri per l’assistenza costante. Brava mamma, non hai mollato MAI!

Il messaggio rivolto alla cura degli anziani

La conduttrice, poi, ne approfitta per veicolare un messaggio piuttosto importante che riguarda la cura per le persone anziane, di cui non bisognerebbe mai dimenticarsi o sottovalutare. Ed è con queste parole che, infatti, Simona Ventura invoglia anche i più giovani a trovare il tempo necessario per ritagliarsi dei momenti da dedicare ai propri genitori, ma non solo, e ammonendo anche se stessa, scrivendo: "Ve lo trasmetto poiché noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore. Vi voglio tanto bene mamma e papà".