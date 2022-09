“Shakira ha un figlio segreto di 30 anni con un attore”, le accuse e la richiesta di risarcimento A raccontare la vicenda è Santiago Alarcòn, noto attore sudamericano, additato come il presunto padre illegittimo. Tale Pedro accusa l’attore di averlo abbandonato nel 1992 e chiede un risarcimento da 835 milioni di pesos.

A cura di Giulia Turco

Shakira avrebbe un figlio illegittimo di 30 anni, nato quando ne aveva appena 15? Non impossibile, ma alquanto surreale come storia, quella che si è diramata a partire dalle accuse di un uomo di nome Pedro. A raccontare la vicenda è Santiago Alarcòn, noto attore sudamericano, additato come il presunto padre illegittimo.

Le accuse del presunto figlio illegittimo di Shakira

Tale Pedro avrebbe preso di mira l’attore senza dargli tregua. Da anni lo accuserebbe di essere suo padre illegittimo e di averlo abbandonato quando era appena nato. “Sono rimasto sbalordito, gli ho chiesto chi fosse e lui mi ha accusato di averlo abbandonato nel 1992”, ha raccontato l’attore al quotidiano spagnolo 20minutos.es. “Mi sta tormentando da quattro anni”. Non solo, Pedro avrebbe richiesto un risarcimento da 835 milioni di pesos, ovvero circa 190mila euro, in virtù di presunti abusi che il padre illegittimo avrebbe messo in atto nei suoi confronti. “Mi hai anche molestato quando ero piccolo, mi hanno rivelato tutto i miei genitori adottivi”, è l’accusa del 30enne.

Il silenzio di Shakira davanti all'assurdità della notizia

“So che non mi crederete, ma lui sostiene che sua madre sia Shakira. Mi dispiace nominarla, ma è essenziale per far capire l’assurdità di questa accusa”, sono le parole dell’attore sudamericano disperato dalla situazione. Lui, che oggi è sposato con l’attrice Cecilia Navia e ha due figli, avrebbe avuto soltanto 12 anni quando avrebbe concepito il primo figlio illegittimo. Dal canto suo, Shakira non ha commentato la vicenda in alcun modo. D’altronde i guai con il fisco e la recente separazione da Gerard Piqué le sta dando non pochi pensieri, ai quali si aggiungono le condizioni di salute del padre che di recente si è trasferito a casa della figlia a Barcellona.