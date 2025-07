Shaila Gatta smentisce il flirt con il calciatore Michael Folorunsho: “Per alcuni ne avrò cambiati almeno sei”

Dopo la fine della storia con Lorenzo Spolverato, nata e finita nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta torna a parlare della sua situazione sentimentale e smentisce le voci di un flirt con il giocatore del Napoli, Michael Folorunsho: "A detta di alcuni ne avrà cambiati almeno sei in una settimana".

Le parole di Shaila Gatta sul presunto flirt con Michael Folorunsho

A parlare per primo della presunta liaison tra l'ex del Grande Fratello e Michael Folorunsho era stato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che aveva riferito di una presunta frequentazione tra lei e il calciatore di proprietà del Napoli, ma attualmente vicino al trasferimento al Cagliari. A sostegno della sua versione, alcuni scatti circolati sui social che li ritraevano nello stesso luogo. A intervenire, quindi, è stata la stessa Shaila Gatta.

Rispondendo ad alcune domande postele dai suoi followers su Instagram, Gatta ne ha selezionata una diretta sull'argomento, rispondendo in modo ironico: "A detta di alcuni in una settimana ne avrò cambiati almeno sei. In un mese 24. Meno male che mi avvertono altrimenti perdo il conto". In questo modo, ha smentito del tutto che tra lei e lo sportivo potesse esserci qualcosa.

Leggi anche Justin Bieber in vacanza in Italia, gli scatti in Sardegna insieme al figlio e alla moglie Hailey Baldwin

La situazione con Lorenzo Spolverato

Nel frattempo, sono mesi che l'ex velina non parla di Lorenzo Spolverato, il concorrente di cui si era innamorata nella casa del Grande Fratello. Lui, invece, in un video postato sui social qualche settimana fa, era tornato a ribadire che tra loro due non esistesse più alcun tipo di legame. A spiegarlo era stato lo stesso modello attraverso una diretta Instagram: "Riconfermo che la situazione con Shaila è chiusa definitivamente. Oggi sono deluso e la mia è una delusione fatta di tanti sentimenti, chi ha creduto nel nostro percorso ha diritto di sapere qualcosa in più", le parole in quell'occasione.