Shaila Gatta si sfoga: “Una showgirl che potrebbe essere mia nonna ha detto che sono antipatica e inguardabile”

“Ma l’avete vista fisicamente? Non si può guardare”: è questa la frase che una showgirl avrebbe detto riferendosi a Shaila Gatta e che è giunta alle orecchie della diretta interessata.

Shaila Gatta si è sfogata su TikTok. La ballerina ed ex concorrente del Grande Fratello ha confidato ai suoi follower di avere appreso che una showgirl sarebbe solita sparlare di lei. Non ha rivelato la sua identità ma ha detto di avere trascorso del tempo con lei in passato, dunque potrebbe essere una delle concorrenti con le quali ha condiviso l'esperienza nella casa del reality di Canale5.

Lo sfogo di Shaila Gatta. La ventinovenne ha introdotto l'argomento spiegando che nel mondo dello spettacolo non tutto è come sembra e molti rapporti non sono sinceri. La ballerina ha dichiarato: "Una ex showgirl che potrebbe essere mia mamma o anche mia nonna, in un contesto lavorativo, dal nulla ha detto: ‘Shaila Gatta a me sta proprio antipatica‘. Poi sono venuta a sapere che non era la prima volta che raccontava questa cosa". Così, ha rimarcato perché la persona in questione avrebbe dimostrato una certa incoerenza: "Peccato perché l'ho conosciuta, ho condiviso un po' di tempo insieme ed era molto carina nei miei riguardi. Quindi è anche abbastanza brava a recitare".

Il rapporto con la ex showgirl che l'avrebbe criticata. Shaila Gatta ha detto che la donna in questione, in passato, le avrebbe anche dato dei consigli e fatto i complimenti. Quindi ha aggiunto un altro tassello al suo racconto. L'ex showgirl avrebbe criticato anche il suo aspetto fisico: "Ha detto: ‘Ma l'avete vista fisicamente? Non si può guardare‘". Infine, Shaila Gatta ha evidenziato come trovi profondamente triste che questi discorsi provengano da una donna adulta, che dovrebbe sostenere i più giovani e spronarli nella costruzione della loro carriera: "Pessimo esempio. Non pensavo che l'invidia rosicasse, anche da parte di donne grandi, magari una diventa mamma, ha realizzato tutti i suoi sogni a settant'anni. Mi è dispiaciuto. È stata sempre carina con me. Non me l'aspettavo proprio". E ha concluso: "Non vi dirò chi è perché ridereste ancora di più se sapeste chi è".

