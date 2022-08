Selena Gomez festeggia il compleanno a Maiori con Andrea Iervolino: il produttore è pazzo di lei Selena Gomez e il film più bello: “Una principessa a Maiori”. Produce Andrea Iervolino, il suo amico speciale. Le foto di “Chi” mostrano la festa e l’amore.

Una principessa a Maiori. Potrebbe essere il titolo del prossimo film musicale di Selena Gomez prodotto senz'altro da Andrea Iervolino, il produttore italo-canadese che sembra aver perso la testa per lei. Una festa incredibile per i 30 anni dell'artista che, proprio di recente, è diventata la paladina della body-positivity grazie a una foto in cui mostra con fierezza di non trattenere la pancia. Il compleanno si è tenuto nella prestigiosa Torre Normanna, vanto della zona, alla presenza di amici e amiche della cantante e, ovviamente, di colui che l'ha organizzata. "Un grande amico" scrive Chi – in edicola questa settimana – che però ammette gli "abbracci", i "baci" e le "mille attenzioni". La torta, tanto per gradire, era una millefoglie crema e fragoline firmato dal miglior pasticciere della costiera, Sal de Riso.

La serata perfetta di Selena Gomez

È stata una serata perfetta per Selena che ha festeggiato e ballato tutta la notte, cantando anche in una serata danzante moderata da Carol Perfetto. Andrea Iervolino, scrive sempre il settimanale, avrebbe preso in fitto una splendida villa sulle colline di Sorrento dove le ragazze hanno trascorso la settimana tra bagni e gite in uno yacht lussuoso. L'itinerario è da urlo: Sorrento, Conca dei Marini, Capri, Amalfi, Ischia.

Chi è Andrea Iervolino

Produttore cinematografico, classe 1987, la sua famiglia è di origini laziali (da Cassino). Ha debuttato come produttore nel film "The Humbling" con Al Pacino, presentato alla 71esima Mostra Internazionale del cinema di Venezia. È presidente dell'Ischia Global Film and Music Fest ed è ambasciatore per il cinema italiano dell'Italian Contemporary Film Festival. Nel 2020 è stato inserito da Variety nella lista dei 500 personaggi più influenti della media industry. La relazione con Selena Gomez, stando al gossip, dovrebbe durare da circa un anno.